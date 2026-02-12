Gorillaz revela sedes en México para listening parties de The Mountain

La banda virtual británica liderada por Damon Albarn, Gorillaz revela sedes en México para listening parties de su nuevo álbum The Mountain.
Por lo que serán 9 ciudades en México con distintas sedes donde los fans podrán disfrutar de listening parties de The Mountain de Gorillaz el próximo 23 de febrero:
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Mexicali
- Monterrey
- Querétaro
- Cholula
- Oaxaca
- Tijuana
- Mérida
- Los Mochis
- Puebla
- León
Estas son las sedes en México de la listening parties de The Mountain de Gorillaz
Será este lunes 23 de febrero la listening parties de The Mountain de Gorillaz en México por lo que las sedes por ciudades serán las siguientes:
En la Ciudad de México la listening parties de The Mountain de Gorillaz tendrá sede en:
- La Roma Records
- Roma Records Coyoacán
- 99 Records
- El club del Rock & Roll
- Tetetlán
- Match FM
Las sedes de la listening parties de The Mountain de Gorillaz en Guadalajara son:
- Velvel Records
- La Perla Records
- Perfecto Miserable Records
- Match FM
Mientras que en Monterrey las sedes de la listening parties de The Mountain de Gorillaz serán:
- Musiclab Records
- Las Dunas Record Cafe
En Mexicali la sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz es:
- Cassadaga
La listening parties de The Mountain de Gorillaz en Querétaro tendrá las sedes:
- Vinil Azul
- Surco Sonoro
- Match FM
Para Puebla las sedes de la listening parties de The Mountain de Gorillaz son:
- Promesa Coffee Shop
- Match FM
Por su parte en Oaxaca la sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz es:
- Vino &Vinil
La sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz en Mérida será:
- Perro Negro Records
En Los Mochis, la sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz es:
- Mix Records
En la ciudad de León la listening parties de The Mountain de Gorillaz tiene como sede:
- Match FM
Y finalmente en Tijuana la listening parties de The Mountain de Gorillaz tendrá la sede de:
- Soundwave Record Bar
Estos son los precios de la listening parties de The Mountain de Gorillaz
La listening parties de The Mountain de Gorillaz tendrá dos precios disponibles con distinto tipo de experiencia para los fans:
- Gorillaz Deluxe Vinyl Experience: incluye dos entradas, un vinilo de edición limitada, dos bebidas y artículos promocionales $1290
- Listening Party + regalos: incluye acceso al evento, una bebida y obsequios especiales de $150
Para comprar y horarios de la listening parties de The Mountain, los fans de Gorillaz deberán consultar directamente en las redes sociales de las distintas sedes.