Gorillaz revela sedes en México para listening parties de The Mountain

La banda virtual británica liderada por Damon Albarn, Gorillaz revela sedes en México para listening parties de su nuevo álbum The Mountain.

Por lo que serán 9 ciudades en México con distintas sedes donde los fans podrán disfrutar de listening parties de The Mountain de Gorillaz el próximo 23 de febrero:

Ciudad de México Guadalajara Mexicali Monterrey Querétaro Cholula Oaxaca Tijuana Mérida Los Mochis Puebla León

Gorillaz (Internet)

Será este lunes 23 de febrero la listening parties de The Mountain de Gorillaz en México por lo que las sedes por ciudades serán las siguientes:

En la Ciudad de México la listening parties de The Mountain de Gorillaz tendrá sede en:

La Roma Records

Roma Records Coyoacán

99 Records

El club del Rock & Roll

Tetetlán

Match FM

Las sedes de la listening parties de The Mountain de Gorillaz en Guadalajara son:

Velvel Records

La Perla Records

Perfecto Miserable Records

Match FM

Mientras que en Monterrey las sedes de la listening parties de The Mountain de Gorillaz serán:

Musiclab Records

Las Dunas Record Cafe

En Mexicali la sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz es:

Cassadaga

La listening parties de The Mountain de Gorillaz en Querétaro tendrá las sedes:

Vinil Azul

Surco Sonoro

Match FM

Para Puebla las sedes de la listening parties de The Mountain de Gorillaz son:

Promesa Coffee Shop

Match FM

Por su parte en Oaxaca la sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz es:

Vino &Vinil

La sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz en Mérida será:

Perro Negro Records

En Los Mochis, la sede de la listening parties de The Mountain de Gorillaz es:

Mix Records

En la ciudad de León la listening parties de The Mountain de Gorillaz tiene como sede:

Match FM

Y finalmente en Tijuana la listening parties de The Mountain de Gorillaz tendrá la sede de:

Soundwave Record Bar

Estos son los precios de la listening parties de The Mountain de Gorillaz

La listening parties de The Mountain de Gorillaz tendrá dos precios disponibles con distinto tipo de experiencia para los fans:

Gorillaz Deluxe Vinyl Experience: incluye dos entradas, un vinilo de edición limitada, dos bebidas y artículos promocionales $1290 Listening Party + regalos: incluye acceso al evento, una bebida y obsequios especiales de $150

Para comprar y horarios de la listening parties de The Mountain, los fans de Gorillaz deberán consultar directamente en las redes sociales de las distintas sedes.