Trueno será telonero de Gorillaz en su gira por Europa, pero eso no es todo. Aquí los detalles.

El cantante Trueno -de 23 años de edad- se incorporará a la banda Gorillaz para emoción de todos sus fanáticos.

Revelan que Trueno será telonero de Gorillaz en su gira por Europa

Se dio a conocer que Trueno será telonero de Gorillaz en su gira The Mountain Tour por Europa en 2026.

El propio rapero argentino confirmó la noticia en sus redes y agradeció al líder de Gorillaz, Damon Albarn, de 57 años de edad, por la oportunidad:

“Además, ¡nos vamos de gira con estas leyendas! Acompañándolos con este discazo en el que me hicieron parte. Gracias,@damonalbarn. Rest in peace teacher Proof; en cada sueño que vivo dejo un pedacito de mi conventillo. Es un honor poder cargar con esta hermosa responsabilidad, desde el barro de La Boca hasta donde ni me imaginaba." Trueno

La fechas en las que estará participando Trueno con Gorillaz son:

Manchester Co-op Live: 21 de marzo de 2026

Birmingham BP Pulse Live: 22 de marzo de 2026

Glasgow OVO Hydro: 24 de marzo de 2026

Leeds First Direct Arena: 25 de marzo de 2026

Cardiff Utilita Arena: 27 de marzo de 2026

Nottingham Motorpoint Arena: 28 de marzo de 2026

Liverpool M&S Bank Arena: 29 de marzo de 2026

Belfast The SSE Arena: 31 de marzo de 2026

Dublín 3Arena: 1 de abril de 2026

Londres Tottenham Hotspur Stadium: 20 de junio de 2026

Los boletos para la gira de Gorillaz por Europa comenzaron a venderse desde el viernes 19 de septiembre.

Trueno también tendrá colaboración en nuevo álbum de Gorillaz

Además de la gira por Europa, Trueno también será parte de The Mountain, el nuevo álbum que lanzará Gorillaz.

El rapero aparecerá en el track número ocho del disco en la canción The Manifiesto con Gorillaz y Proof.

Cabe mencionar que el disco se estrenará el 20 de marzo de 2026 en plataformas digitales, justo un día antes de que comience la gira de Gorillaz.

La producción musical contará con un total 15 canciones con diversas colaboraciones, incluida la de Trueno.

Los fans de Trueno mostraron su apoyo y celebraron que el rapero argentino fuera parte tanto del tour de Gorillaz como su nueva canción.