¿Cuándo salen las skins de Gorillaz en Fortnite Festival? Se han revelado más detalles de esta nueva colaboración entre la banda inglesa y el juego de Epic Games.

Fortnite reveló a través de un video en sus redes sociales, cuál será su próxima colaboración y skins, siendo los de la banda londinense Gorillaz

¿Cuándo llegan las skins de Gorillaz en Fortnite Festival?

De acuerdo con la información, habrá una nueva colaboración entre Fortnite y Gorillaz, en donde llegarán las skins de la banda británica de rock.

El anuncio de las nuevas skins de Gorillaz en Fortnite Festival, revela que estas llegarán el próximo 26 de agosto.

Todo indica que las skins de Gorillaz en Fortnite Festival que llegarán, serán las de Murdoc Niccals y Russel Hobbs.

Además de varios objetos que incluirá la colaboración entre Gorillaz en Fortnite Festival como un escenario virtual inspirado en la banda originaria de Londres, Inglaterra.

Gorillaz (Damon Albarn)

¿A qué hora llegará la colaboración de Gorillaz en Fortnite Festival?

El próximo 26 de agosto llegará la nueva colaboración de Fortnite, siendo nada más y nada menos que una con Gorillaz, una de las bandas de rock virtuales más emblemáticas del género del rock indie.

Tal y como se reveló, las skins de los miembros de Gorillaz llegarán durante el Fortnite Festival, en donde se podrán conseguir a Murdoc y Russel pero, ¿qué hay de los demás integrantes de banda?

Los dos integrantes restantes de Gorillaz, 2D y Noodle podrán conseguirse también en esta colaboración con Fortnite, pero todo indica que ellos estarán disponibles a través de la tienda virtual; no se han revelado sus precios en paVos.

Se espera que la colaboración entre Gorillaz y Fortnite Festival, llegue en la madrugada del 25 de agosto para que, el próximo 26 de agosto esté listo para todos los jugadores y fans de la banda inglesa virtual.