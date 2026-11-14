Gabito Ballesteros ha quedado a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser detenido tras suspender su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

De acuerdo con ficha del Registro Nacional de Detención, el cantante Gabito Ballesteros fue detenido en Querétaro a las 4:00 am del sábado 14 de noviembre por elementos de la policía estatal, tras la suspensión de su concierto.

Asimismo, se detalló que Gabito Ballesteros quedó a disposición del Ministerio Público, para fue trasladado a la FGR.

Por ahora, tras la detención de Gabito Ballesteros, de manera oficial las autoridades no han dado más detalles sobre los hechos y las acusaciones que enfrentaría el cantante de corridos tumbados de 27 años de edad.

Detención de Gabito Ballesteros (@azucenau/X Twitter)

Gabito Ballesteros fue detenido en Querétaro tras cantar “AMG”

Pese a que la FGR y la autoridad local de Querétaro no han dado más detalles sobre la detención de Gabito Ballesteros todo apunta a que los hechos se deben a que el cantante cantó “AMG”.

Según los organizadores de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, Gabito Ballesteros interpretó dos canciones que no habían sido autorizadas por hacer apología del delito.

Entre las canciones está “AMG”, uno de los éxitos de Gabito Ballesteros, sin embargo, el cantante en un en vivo negó que ese tema fuera era una de las canciones prohibidas, apuntando que sus éxitos vetados por ser narcocorridos no los interpretó.