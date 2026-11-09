Ferxxo llega al Palacio de los Deportes, acá te damos precio de boletos y preventa para su concierto.

Como parte de su gira THE GREEN STAR Tour 2027, el cantante colombiano Feid regresa a la CDMX.

Precio de boletos para Ferxxo en el Palacio de los Deportes

El precio de boletos para el concierto de Ferxxo en el Palacio de los Deportes quedó así:

Pista: 4,154 pesos

NIVEL C: 4,017.50 pesos

NIVEL D: 2,281.50 pesos

NIVEL E: 1,512.75 pesos

Toma en cuenta que la tarifa de las entradas ya cuenta con los cargos por servicio que la boletera suele aplicar por el uso de su plataforma.

Ferxxo, cantante colombiano (@feid / Instagram)

Preventa para Ferxxo en el Palacio de los Deportes

La preventa Beyond y Priority de boletos para Ferxxo en el Palacio de los Deportes ya inició este lunes 9 de noviembre 2026 en Ticketmaster.

Aquí las preventas que también habrá para el concierto de Feid en CDMX:

Preventa Banamex: martes 10 de noviembre a las 11 a.m.

Venta a Fans: miércoles 11 de noviembre a las 10:00 a.m.

Venta General: jueves 12 de noviembre a las 10:00 a.m.

La venta a fans será solo previo registro en el sitio web https://elgreenprint.com/ antes de hoy a las 10:00 p.m.

Si cuentas con tarjeta Banamex podrás diferir tu compra a tres meses sin intereses, en compras de 3 mil pesos en adelante.