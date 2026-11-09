EDC México 2027: cartel completo con Martin Garrix, Tiësto y más artistas

El festival de música electrónica EDC México 2027 ha revelado su cartel completo en concierto que incluye a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas en escena.
Por lo que el cartel completo del EDC México 2027 del 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez será con todos esto artistas en vivo:
- 3BALLMTY
- Aaron Hibell
- Adriatique
- Aerea
- Alarico B2B Yanamaste
- All Matter B2B Moisees
- Alpha 9
- Alyssa Jolee
- Apashe
- Bad Boombox B2B Mija
- Badwolf
- Basscon
- Bassrush Experience
- Ben Klock B2B SHDW
- Ben UFO B2B Four Tet
- Bipolar Sunshine
- BLOND:ISH
- Bolo
- Bontan B2B Yamagucchi
- Brennan Heart
- BUNT.
- Cabizbajo
- Carlita
- Cassian
- Celice
- ChaseWest
- Chloé
- Cloonee
- Close Friends Only
- Colossio
- Coone
- D-Sturb
- Da Tweekaz
- Damian Lazarus
- Dash Berlin
- Davyboi B2B Mika Heggemann
- Dax J
- Deadroom
- Deborah De Luca B2B Eli Brown
- Devault
- Discip
- DJ Harvey
- DJ Sash!
- Dom Dolla
- Domina
- Don Diablo
- Dreamstate Presents
- Dual Damage
- Dualite
- Dusky
- Easttown
- Elmefti
- Enemix
- Factory93 Presents
- Fatboy Slim
- Fatima Hajji
- FISHER
- Freebot
- Fumi
- Fux Beat
- Fuentes Prod
- Galantis
- Gregorio
- Gryffin B2B Odd Mob
- Gudfella
- Hannah Laing
- HOL!
- Holy Priest
- I Hate Models
- Illenium
- Insomniac Records Takeover
- Interstellar Experience
- Jackie Hollander
- Jamback
- Jenna Shaw
- Jessica Audiffred
- Joa
- John Askew
- Simon Patterson
- Kayzo
- Kettama
- Kloud
- Knolldoll
- Korolova
- Kuko B2B Onlynumbers
- La Bad Curly
- Labibe
- Laidback Luke
- Laszewo
- Linska
- Lisa Korver B2B Supergloss
- Liu
- Loojan
- Los Dutis
- Lost Frequencies
- Lost Kings
- Luch
- Luciana
- Luciano
- Mandragora
- Marie Vaunt
- Mario Santander
- Marrøn
- Marsh
- Marsolo
- Martin Garrix
- Mary Droppinz
- Mella Dee
- Michael Bibi
- Miss K8
- Murderith
- Mystery Affair
- NGHTMRE
- Nico Moreno
- NRG2000
- Novah
- Olisso
- OMIKI
- OMNOM B2B Walker & Royce
- OMRI.
- Øtta B2B SPFDJ
- Paul van Dyk Presents The Essence of Acid
- Philou
- Quest
- Rafael
- Ranger Trucco
- Ray Volpe
- Rayburger
- Rebelion
- Richie Hawtin
- Rommii
- Sam Blacky
- Sasha & Digweed
- Secret Echoes (Live)
- Sequence Six
- Silver Panda
- Slander
- Somewhen B2B UEBERREST
- Sub Zero Project
- Surf Mesa
- SVDDEN DEATH
- The Masquerade
- The Rocketman
- Tiësto
- Time Warp Presents
- Tripolism
- Uberkikz
- Vintage Culture
- Volkoder
- VTSS
- WhoMadeWho
- Wooli
- YDG
- Yosoymatt
- Zack Fox
- Zombies in Miami
Fecha de preventa y precios de boletos: EDC México 2027
Tras revelar el cartel completo de EDC México 2027 ya se tiene fechas de preventa y venta general de boletos, las cuales serán de la siguiente forma:
- Venta Beyond con códigos bancarios: 10 de noviembre 2026, a partir de las 9:00 am
- Preventa Banamex: 12 de noviembre 2026 desde las 2:00 de la tarde
- Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 13 de noviembre 2026 a las 2:00 pm
Mientras que los precios de abonos por los 3 días para EDC México 2027 son:
- Abono General en Fase 1: $4,811
- Abono Comfort Pass en Fasa 1: $5,832
- Abono Citibanamex Plus en Fase 1: $10,414