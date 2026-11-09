EDC México 2027: cartel completo con Martin Garrix, Tiësto y más artistas

El festival de música electrónica EDC México 2027 ha revelado su cartel completo en concierto que incluye a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas en escena.

Por lo que el cartel completo del EDC México 2027 del 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez será con todos esto artistas en vivo:

  • 3BALLMTY
  • Aaron Hibell
  • Adriatique
  • Aerea
  • Alarico B2B Yanamaste
  • All Matter B2B Moisees
  • Alpha 9
  • Alyssa Jolee
  • Apashe
  • Bad Boombox B2B Mija
  • Badwolf
  • Basscon
  • Bassrush Experience
  • Ben Klock B2B SHDW
  • Ben UFO B2B Four Tet
  • Bipolar Sunshine
  • BLOND:ISH
  • Bolo
  • Bontan B2B Yamagucchi
  • Brennan Heart
  • BUNT.
  • Cabizbajo
  • Carlita
  • Cassian
  • Celice
  • ChaseWest
  • Chloé
  • Cloonee
  • Close Friends Only
  • Colossio
  • Coone
  • D-Sturb
  • Da Tweekaz
  • Damian Lazarus
  • Dash Berlin
  • Davyboi B2B Mika Heggemann
  • Dax J
  • Deadroom
  • Deborah De Luca B2B Eli Brown
  • Devault
  • Discip
  • DJ Harvey
  • DJ Sash!
  • Dom Dolla
  • Domina
  • Don Diablo
  • Dreamstate Presents
  • Dual Damage
  • Dualite
  • Dusky
  • Easttown
  • Elmefti
  • Enemix
  • Factory93 Presents
  • Fatboy Slim
  • Fatima Hajji
  • FISHER
  • Freebot
  • Fumi
  • Fux Beat
  • Fuentes Prod
  • Galantis
  • Gregorio
  • Gryffin B2B Odd Mob
  • Gudfella
  • Hannah Laing
  • HOL!
  • Holy Priest
  • I Hate Models
  • Illenium
  • Insomniac Records Takeover
  • Interstellar Experience
  • Jackie Hollander
  • Jamback
  • Jenna Shaw
  • Jessica Audiffred
  • Joa
  • John Askew
  • Simon Patterson
  • Kayzo
  • Kettama
  • Kloud
  • Knolldoll
  • Korolova
  • Kuko B2B Onlynumbers
  • La Bad Curly
  • Labibe
  • Laidback Luke
  • Laszewo
  • Linska
  • Lisa Korver B2B Supergloss
  • Liu
  • Loojan
  • Los Dutis
  • Lost Frequencies
  • Lost Kings
  • Luch
  • Luciana
  • Luciano
  • Mandragora
  • Marie Vaunt
  • Mario Santander
  • Marrøn
  • Marsh
  • Marsolo
  • Martin Garrix
  • Mary Droppinz
  • Mella Dee
  • Michael Bibi
  • Miss K8
  • Murderith
  • Mystery Affair
  • NGHTMRE
  • Nico Moreno
  • NRG2000
  • Novah
  • Olisso
  • OMIKI
  • OMNOM B2B Walker & Royce
  • OMRI.
  • Øtta B2B SPFDJ
  • Paul van Dyk Presents The Essence of Acid
  • Philou
  • Quest
  • Rafael
  • Ranger Trucco
  • Ray Volpe
  • Rayburger
  • Rebelion
  • Richie Hawtin
  • Rommii
  • Sam Blacky
  • Sasha & Digweed
  • Secret Echoes (Live)
  • Sequence Six
  • Silver Panda
  • Slander
  • Somewhen B2B UEBERREST
  • Sub Zero Project
  • Surf Mesa
  • SVDDEN DEATH
  • The Masquerade
  • The Rocketman
  • Tiësto
  • Time Warp Presents
  • Tripolism
  • Uberkikz
  • Vintage Culture
  • Volkoder
  • VTSS
  • WhoMadeWho
  • Wooli
  • YDG
  • Yosoymatt
  • Zack Fox
  • Zombies in Miami
EDC México 2027: cartel completo con Martin Garrix, Tiësto y más artistas
EDC México 2027: cartel completo con Martin Garrix, Tiësto y más artistas (EDC México 2027)

Fecha de preventa y precios de boletos: EDC México 2027

Tras revelar el cartel completo de EDC México 2027 ya se tiene fechas de preventa y venta general de boletos, las cuales serán de la siguiente forma:

  • Venta Beyond con códigos bancarios: 10 de noviembre 2026, a partir de las 9:00 am
  • Preventa Banamex: 12 de noviembre 2026 desde las 2:00 de la tarde
  • Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 13 de noviembre 2026 a las 2:00 pm

Mientras que los precios de abonos por los 3 días para EDC México 2027 son:

  • Abono General en Fase 1: $4,811
  • Abono Comfort Pass en Fasa 1: $5,832
  • Abono Citibanamex Plus en Fase 1: $10,414