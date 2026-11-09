EDC México 2027: cartel completo con Martin Garrix, Tiësto y más artistas

El festival de música electrónica EDC México 2027 ha revelado su cartel completo en concierto que incluye a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas en escena.

Por lo que el cartel completo del EDC México 2027 del 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez será con todos esto artistas en vivo:

3BALLMTY

Aaron Hibell

Adriatique

Aerea

Alarico B2B Yanamaste

All Matter B2B Moisees

Alpha 9

Alyssa Jolee

Apashe

Bad Boombox B2B Mija

Badwolf

Basscon

Bassrush Experience

Ben Klock B2B SHDW

Ben UFO B2B Four Tet

Bipolar Sunshine

BLOND:ISH

Bolo

Bontan B2B Yamagucchi

Brennan Heart

BUNT.

Cabizbajo

Carlita

Cassian

Celice

ChaseWest

Chloé

Cloonee

Close Friends Only

Colossio

Coone

D-Sturb

Da Tweekaz

Damian Lazarus

Dash Berlin

Davyboi B2B Mika Heggemann

Dax J

Deadroom

Deborah De Luca B2B Eli Brown

Devault

Discip

DJ Harvey

DJ Sash!

Dom Dolla

Domina

Don Diablo

Dreamstate Presents

Dual Damage

Dualite

Dusky

Easttown

Elmefti

Enemix

Factory93 Presents

Fatboy Slim

Fatima Hajji

FISHER

Freebot

Fumi

Fux Beat

Fuentes Prod

Galantis

Gregorio

Gryffin B2B Odd Mob

Gudfella

Hannah Laing

HOL!

Holy Priest

I Hate Models

Illenium

Insomniac Records Takeover

Interstellar Experience

Jackie Hollander

Jamback

Jenna Shaw

Jessica Audiffred

Joa

John Askew

Simon Patterson

Kayzo

Kettama

Kloud

Knolldoll

Korolova

Kuko B2B Onlynumbers

La Bad Curly

Labibe

Laidback Luke

Laszewo

Linska

Lisa Korver B2B Supergloss

Liu

Loojan

Los Dutis

Lost Frequencies

Lost Kings

Luch

Luciana

Luciano

Mandragora

Marie Vaunt

Mario Santander

Marrøn

Marsh

Marsolo

Martin Garrix

Mary Droppinz

Mella Dee

Michael Bibi

Miss K8

Murderith

Mystery Affair

NGHTMRE

Nico Moreno

NRG2000

Novah

Olisso

OMIKI

OMNOM B2B Walker & Royce

OMRI.

Øtta B2B SPFDJ

Paul van Dyk Presents The Essence of Acid

Philou

Quest

Rafael

Ranger Trucco

Ray Volpe

Rayburger

Rebelion

Richie Hawtin

Rommii

Sam Blacky

Sasha & Digweed

Secret Echoes (Live)

Sequence Six

Silver Panda

Slander

Somewhen B2B UEBERREST

Sub Zero Project

Surf Mesa

SVDDEN DEATH

The Masquerade

The Rocketman

Tiësto

Time Warp Presents

Tripolism

Uberkikz

Vintage Culture

Volkoder

VTSS

WhoMadeWho

Wooli

YDG

Yosoymatt

Zack Fox

Zombies in Miami

EDC México 2027: cartel completo con Martin Garrix, Tiësto y más artistas (EDC México 2027)

Fecha de preventa y precios de boletos: EDC México 2027

Tras revelar el cartel completo de EDC México 2027 ya se tiene fechas de preventa y venta general de boletos, las cuales serán de la siguiente forma:

Venta Beyond con códigos bancarios: 10 de noviembre 2026, a partir de las 9:00 am

Preventa Banamex: 12 de noviembre 2026 desde las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 13 de noviembre 2026 a las 2:00 pm

Mientras que los precios de abonos por los 3 días para EDC México 2027 son: