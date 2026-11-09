Los boletos para el esperado regreso del Ozzfest a México ya comenzaron a venderse, pero hay un detalle que ha sorprendido a los fans del metal.

El festival lanzó una venta Early Bat con precios preferenciales y disponibilidad limitada, aunque todavía no revela el cartel de bandas que se presentarán en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

La apuesta implica comprar entradas a ciegas con la promesa de obtener mejores precios antes del anuncio oficial de los artistas participantes en Ozzfest 2027.

Los precios de boletos por zona para el Ozzfest 2027 en su venta Early Bat son:

Zona GNP: 3 mil 831.50 pesos

General A (de pie): 3 mil 211.50 pesos

General B (de pie): 1 mil 351.50 pesos

Ozzfest 2027: estos son los precios de boletos por zona en México (especial )

Ozzfest 2027 tiene ya venta de boletos sin revelar cartel

La venta Early Bat es una preventa de boletos a ciegas, pues Ozzfest 2027 no ha revelado su cartel con los artistas que tendrá en concierto para México.

Venta que tiene sus pros y contras, pues los fans de Ozzfest 2027 tendrán que adquirir boletos sin conocer el cartel de bandas participantes, pero con beneficio en un precio inferior.

Pues al revelarse el cartel de Ozzfest 2027 los fans se podrán sorprender, pero incluso hasta decepcionarse, y pese a las expectativas, los precios de boletos para el festival también cambian de fase siendo más elevados.