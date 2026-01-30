Como ya es una tradición, la Feria del Caballo Texcoco 2026 dio a conocer los artistas invitados, así como las fechas de los conciertos en el palenque.

Si tienes planeado asistir a la Feria del Caballo Texcoco 2026, a continuación te daremos todos los detalles.

Cartelera del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026

El palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 tendrá conciertos de diferentes artistas del 14 de marzo al 12 de abril.

Esta es la cartelera completa del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026:

14 de marzo: Christian Nodal

15 de marzo: Pancho Barraza

17 de marzo: Los Parras

19 de marzo: Gabito Ballesteros, El Bogeto

20 de marzo: Gerardo Ortiz

21 de marzo: Gloria Trevi

22 de marzo: Marca Registrada

26 de marzo: Banda MS

28 de marzo: Yuridia

29 de marzo: El Trono de México

1 de abril: La Arrolladora Banda El Limón

2 de abril: Víctor Mendívil

3 y 4 de abril: Alejandro Fernández

5 de abril: Bronco

9 de abril: Conjunto Primavera

10 de abril: Edén Muñoz

12 de abril: Luis R Conriquez

Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 (Feria Internacional Del Caballo Texcoco)

¿Cuándo se llevará a cabo la Feria del Caballo Texcoco 2026?

La Feria del Caballo Texcoco 2026 se llevará a cabo del 13 de marzo al 12 de abril, contando con diversas actividades más allá de los conciertos en el palenque.

Si no te llama la atención ninguna de las presentaciones del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026, te puedes dar una vuelta por las otras zonas con las que contará:

Expo ganadera y ecuestre

Pabellones comerciales

Zona gastronómica

Espectáculos infantiles

Juegos mecánicos

Muestras artesanales

Siendo una oportunidad para disfrutar de todo lo que ofrece la feria, ya sea con amigos o familiares.

Tal y como ha sido desde hace ya más de 40 años, afianzándose como una de las ferias populares más importantes de México.