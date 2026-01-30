Como ya es una tradición, la Feria del Caballo Texcoco 2026 dio a conocer los artistas invitados, así como las fechas de los conciertos en el palenque.
Si tienes planeado asistir a la Feria del Caballo Texcoco 2026, a continuación te daremos todos los detalles.
Cartelera del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026
El palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 tendrá conciertos de diferentes artistas del 14 de marzo al 12 de abril.
Esta es la cartelera completa del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026:
- 14 de marzo: Christian Nodal
- 15 de marzo: Pancho Barraza
- 17 de marzo: Los Parras
- 19 de marzo: Gabito Ballesteros, El Bogeto
- 20 de marzo: Gerardo Ortiz
- 21 de marzo: Gloria Trevi
- 22 de marzo: Marca Registrada
- 26 de marzo: Banda MS
- 28 de marzo: Yuridia
- 29 de marzo: El Trono de México
- 1 de abril: La Arrolladora Banda El Limón
- 2 de abril: Víctor Mendívil
- 3 y 4 de abril: Alejandro Fernández
- 5 de abril: Bronco
- 9 de abril: Conjunto Primavera
- 10 de abril: Edén Muñoz
- 12 de abril: Luis R Conriquez
¿Cuándo se llevará a cabo la Feria del Caballo Texcoco 2026?
La Feria del Caballo Texcoco 2026 se llevará a cabo del 13 de marzo al 12 de abril, contando con diversas actividades más allá de los conciertos en el palenque.
Si no te llama la atención ninguna de las presentaciones del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026, te puedes dar una vuelta por las otras zonas con las que contará:
- Expo ganadera y ecuestre
- Pabellones comerciales
- Zona gastronómica
- Espectáculos infantiles
- Juegos mecánicos
- Muestras artesanales
Siendo una oportunidad para disfrutar de todo lo que ofrece la feria, ya sea con amigos o familiares.
Tal y como ha sido desde hace ya más de 40 años, afianzándose como una de las ferias populares más importantes de México.