La Feria de las Fresas 2026 fue anunciada oficialmente por el gobierno de Irapuato, Guanajuato, con todo y cartelera de conciertos incluida, la cual tendrá un repertorio variado para todos los gustos.

Aquí te daremos todos los detalles de la Feria de las Fresas 2026, con la cartelera de conciertos por fecha tanto en el Palenque, como en el Foro de la Gente.

Cartelera en el Foro de la Gente de la Feria de las Fresas 2026

Estos son los conciertos que tendrá la Feria de las Fresas 2026 en el Foro de la Gente:

Grupo Liberación - 13 de marzo

Picus - 14 de marzo

Marshmello - 15 de marzo

Enanitos Verdes - 16 de marzo

Camila - 19 de marzo

La Arrolladora Banda El Limón - 20 de marzo

One Republic - 21 de marzo

Grupo Frontera - 22 de marzo

Mi Banda El Mexicano de Casimiro - 26 de marzo

Los Cardenales e Invasores de Nuevo León - 27 de marzo

Ozuna - 28 de marzo

Los Tigres del Norte - 29 de marzo

El precio de los boletos para todos los conciertos del Foro de la Gente en la Feria de las Fresas 2026 es de 60 pesos, con acceso a la misma feria, y se compran a través de servicio Boletiland.

Foro de la Gente en la Feria de las Fresas 2026 (Feria de las Fresas)

Cartelera del Palenque de la Feria de las Fresas 2026

Esta es la cartelera de conciertos del Palenque de la Feria de las Fresas 2026:

Los Parras - 13 de marzo

Banda MS - 20 de marzo

Carlos Rivera - 21 de marzo

Conjunto Primavera - 22 de marzo

Carin León - 26 de marzo

Edén Muñoz - 27 de marzo

El precio de los boletos para los conciertos del Palenque en la Feria de las Fresas 2026 variará de acuerdo al artista; además, se tendrá que comprar el acceso de 60 pesos a la feria.

Posteriormente se darán a conocer todos los detalles del precio de los boletos del Palenque de la Feria de las Fresas 2026.