Como cada año, la Feria del Caballo Texcoco 2026 está haciendo todos los preparativos para su celebración durante los primeros meses del año, trayendo consigo expos, juegos y conciertos.

Siendo uno de los eventos populares más importantes del país, la Feria del Caballo Texcoco 2026 ya tiene fechas para su celebración.

Feria del Caballo Texcoco 2026 (Feria del Caballo)

¿Cuándo es la Feria del Caballo Texcoco 2026?

La Feria del Caballo Texcoco 2026 se llevará a cabo del 13 de marzo al 12 de abril, teniendo un mes exacto de duración donde habrá todo tipo de actividades.

Si te interesa asistir, la Feria del Caballo Texcoco 2026 se celebrará Manzana 024, 56100, Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

Se trata de un terreno que ya está asignado y reservado para la feria desde sus inicios en 1977, siendo conocido precisamente así, como “La Feria del Caballo”.

Las actividades durante todo el mes en que se celebrará el evento serán las mismas, con excepción de los conciertos y presentaciones en vivo de zonas como el palenque y el teatro del pueblo.

Por lo que puedes ir cualquier día sin temor a perderte algo de la experiencia, a menos que quieras ver a un artista en específico.

¿Qué actividades habrá en la Feria del Caballo Texcoco 2026?

La Feria del Caballo Texcoco 2026 contará con una gran diversidad de actividades durante toda su realización; desde expos ecuestres, hasta presentaciones musicales.

Estas son las actividades de la Feria del Caballo Texcoco 2026:

Expo ganadera y ecuestre

Pabellones comerciales

Zona gastronómica

Espectáculos infantiles

Juegos mecánicos

Muestras artesanales

Por su parte, las presentaciones musicales y en vivo se llevarán a cabo en las siguientes zonas:

Palenque

Teatro del Pueblo

Mega Domo Victoria

Los boletos para la Feria del Caballo Texcoco 2026, así como para las presentaciones en vivo, se podrán adquirir en taquillas o en plataformas oficiales.