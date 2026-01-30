La Feria del Caballo Texcoco 2026 tendrá conciertos gratis. Estas son las fechas y cartelera del Mega Domo Victoria.
Además de la cartelera principal, la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 ofrecerá eventos gratuitos del 13 de marzo al 12 de abril.
Conciertos gratuitos de la Feria del Caballo Texcoco 2026
Esta es la cartelera de conciertos y shows gratuitos del Mega Domo Victoria de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026:
- 13 de marzo: Adrián Favela
- 14 de marzo: El Komander
- 15 de marzo: Vagón Chicano
- 16 de marzo: Distinto norte
- 17 de marzo: Tigrillos
- 18 de marzo: Aaron y su Grupo Ilusión
- 19 de marzo: Bellakath
- 20 de marzo: Legítimo
- 21 de marzo: 8uNO
- 22 de marzo: Guerrera Kpop
- 23 de marzo: Los Bybys
- 24 de marzo: Los hijos del pueblo
- 25 de marzo: Alacranes Musical
- 26 de marzo: Cachirula, Loojuan, Sayuri y Suphelov
- 28 de marzo: Espinoza Paz
- 29 de marzo: 31 Fans y Shinigamis del Norte
- 30 de marzo: Festival del Rock
- 31 de marzo: Tremenda Korte y Festival del Ska
- 1 de abril: Kumbe con K
- 2 de abril: Marco Flores y La Jerez
- 3 de abril: Los Plebes del Rancho
- 4 de abril: División Minúscula
- 5 de abril: Sonora Dinamita
- 7 de abril: Raymix
- 8 de abril: Alana Arrieta y Kevin AMF
- 9 de abril: Conjunto Nuevo Amanecer
- 10 de abril: Cardenales de Nuevo León
- 11 de abril: La Maquinaria Norteña
- 12 de abril: Los Yaguarú
La entrada general a la Feria del Caballo Texcoco 2026 costará 70 pesos y por ese precio podrás acceder a estos conciertos, así como espectáculos ecuestres.
¿Dónde será la Feria del Caballo Texcoco 2026?
La Feria del Caballo Texcoco 2026 se realizará en el recinto ferial de Texcoco, ubicado en Manzana 024 en la colonia Santa Maria Tulantongo, por la carretera Texcoco-Tepexpan en el kilómetro 3.5