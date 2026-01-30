La Feria del Caballo Texcoco 2026 tendrá conciertos gratis. Estas son las fechas y cartelera del Mega Domo Victoria.

Además de la cartelera principal, la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 ofrecerá eventos gratuitos del 13 de marzo al 12 de abril.

Conciertos gratuitos de la Feria del Caballo Texcoco 2026

Esta es la cartelera de conciertos y shows gratuitos del Mega Domo Victoria de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026:

13 de marzo: Adrián Favela

14 de marzo: El Komander

15 de marzo: Vagón Chicano

16 de marzo: Distinto norte

17 de marzo: Tigrillos

18 de marzo: Aaron y su Grupo Ilusión

19 de marzo: Bellakath

20 de marzo: Legítimo

21 de marzo: 8uNO

22 de marzo: Guerrera Kpop

23 de marzo: Los Bybys

24 de marzo: Los hijos del pueblo

25 de marzo: Alacranes Musical

26 de marzo: Cachirula, Loojuan, Sayuri y Suphelov

28 de marzo: Espinoza Paz

29 de marzo: 31 Fans y Shinigamis del Norte

30 de marzo: Festival del Rock

31 de marzo: Tremenda Korte y Festival del Ska

1 de abril: Kumbe con K

2 de abril: Marco Flores y La Jerez

3 de abril: Los Plebes del Rancho

4 de abril: División Minúscula

5 de abril: Sonora Dinamita

7 de abril: Raymix

8 de abril: Alana Arrieta y Kevin AMF

9 de abril: Conjunto Nuevo Amanecer

10 de abril: Cardenales de Nuevo León

11 de abril: La Maquinaria Norteña

12 de abril: Los Yaguarú

Feria del Caballo Texcoco 2026 (Feria del Caballo)

La entrada general a la Feria del Caballo Texcoco 2026 costará 70 pesos y por ese precio podrás acceder a estos conciertos, así como espectáculos ecuestres.

¿Dónde será la Feria del Caballo Texcoco 2026?

La Feria del Caballo Texcoco 2026 se realizará en el recinto ferial de Texcoco, ubicado en Manzana 024 en la colonia Santa Maria Tulantongo, por la carretera Texcoco-Tepexpan en el kilómetro 3.5