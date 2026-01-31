Si vas a asistir al palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026, es probable que quieras asegurar tu boleto para alguno de los conciertos con los artistas invitados de este año.
Ya tenemos los precios y tipos de boletos que habrá en el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026, a continuación te daremos todos los detalles.
Precios y boletos del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026
Aquí tienes los precios y tipos de boletos que habrá en el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026.
Te daremos la información por día y artista que se presentará en el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026:
14 de marzo - Christian Nodal
- Oro: 5340 pesos
- VIP: 4150 pesos
- Preferente: 2965 pesos
- General: 1185 pesos
15 de marzo - Pancho Barraza
- Oro: 2965 pesos
- VIP: 2375 pesos
- Preferente: 1780 pesos
- General: 950 pesos
17 de marzo - Los Parras
- Oro: 3680 pesos
- VIP: 2965 pesos
- Preferente: 1780 pesos
- General: $710 pesos
19 de marzo - Gabito Ballesteros / El Bogueto
- Oro: 3915 pesos
- VIP: 2965 pesos
- Preferente: 2375 pesos
- General: 1185 pesos
20 de marzo - Gerardo Ortiz
- Oro: 2965 pesos
- VIP: 2375 pesos
- Preferente: 1780 pesos
- General: 950 pesos
21 de marzo - Gloria Trevi
- Oro: 4150 pesos
- VIP: 2965 pesos
- Preferente: 1900 pesos
- General: 1185 pesos
22 de marzo - Marca Registrada
- Oro: 2965 pesos
- VIP: 2375 pesos
- Preferente: 1780 pesos
- General: 950 pesos
26 de marzo - Banda MS
- Oro: $4,745 pesos
- VIP: $3,915 pesos
- Preferente: $2,730 pesos
- General: $1,425 pesos
28 de marzo - Yuridia
- Oro: 4510 pesos
- VIP: 3320 pesos
- Preferente: 2375 pesos
- General: 1185 pesos
29 de marzo - El Trono de México
- Oro: 2375 pesos
- VIP: 1780 pesos
- Preferente: 1185 pesos
- General: 595 pesos
1 de abril - La Arrolladora Banda El Limón
- Oro: 2965 pesos
- VIP: 2375 pesos
- Preferente: 1780 pesos
- General: 950 pesos
2 de abril - Víctor Mendivil
- Oro: 2730 pesos
- VIP: 2135 pesos
- Preferente: 1545 pesos
- General: 715 pesos
3 y 4 de abril - Alejandro Fernández
- Oro: 5815 pesos
- VIP: 4625 pesos
- Preferente: 3440 pesos
- General: 1780 pesos
5 de abril - Bronco
- Oro: 2965 pesos
- VIP: 2375 pesos
- Preferente: 1780 pesos
- General: 950 pesos
9 de abril - Conjunto Primavera
- Oro: 2610 pesos
- VIP: 2020 pesos
- Preferente: 1425 pesos
- General: 595 pesos
10 de abril - Edén Muñoz
- Oro: 4510 pesos
- VIP: 3320 pesos
- Preferente: 1780 pesos
- General: 950 pesos
12 de abril - Luis R Conriquez
- Oro: 3560 pesos
- VIP: 2965 pesos
- Preferente: 2135 pesos
- General: 1425 pesos
¿Dónde comprar los boletos para el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026?
Los boletos para el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 están disponibles en el sito Boletiworld, así como en taquillas.
Las entradas para el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 se pueden adquirir desde este viernes 30 de enero de 2026.
Si bien aún hay entradas para todos los conciertos que se llevarán a cabo en la feria, es recomendable comprar lo antes posible, pues se espera que se agoten en poco tiempo.