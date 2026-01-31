Si vas a asistir al palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026, es probable que quieras asegurar tu boleto para alguno de los conciertos con los artistas invitados de este año.

Ya tenemos los precios y tipos de boletos que habrá en el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026, a continuación te daremos todos los detalles.

Feria del Caballo Texcoco 2026 (Feria del Caballo)

Precios y boletos del palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026

Aquí tienes los precios y tipos de boletos que habrá en el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026.

Te daremos la información por día y artista que se presentará en el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026:

14 de marzo - Christian Nodal

Oro: 5340 pesos

VIP: 4150 pesos

Preferente: 2965 pesos

General: 1185 pesos

15 de marzo - Pancho Barraza

Oro: 2965 pesos

VIP: 2375 pesos

Preferente: 1780 pesos

General: 950 pesos

17 de marzo - Los Parras

Oro: 3680 pesos

VIP: 2965 pesos

Preferente: 1780 pesos

General: $710 pesos

19 de marzo - Gabito Ballesteros / El Bogueto

Oro: 3915 pesos

VIP: 2965 pesos

Preferente: 2375 pesos

General: 1185 pesos

20 de marzo - Gerardo Ortiz

Oro: 2965 pesos

VIP: 2375 pesos

Preferente: 1780 pesos

General: 950 pesos

21 de marzo - Gloria Trevi

Oro: 4150 pesos

VIP: 2965 pesos

Preferente: 1900 pesos

General: 1185 pesos

22 de marzo - Marca Registrada

Oro: 2965 pesos

VIP: 2375 pesos

Preferente: 1780 pesos

General: 950 pesos

26 de marzo - Banda MS

Oro: $4,745 pesos

VIP: $3,915 pesos

Preferente: $2,730 pesos

General: $1,425 pesos

28 de marzo - Yuridia

Oro: 4510 pesos

VIP: 3320 pesos

Preferente: 2375 pesos

General: 1185 pesos

29 de marzo - El Trono de México

Oro: 2375 pesos

VIP: 1780 pesos

Preferente: 1185 pesos

General: 595 pesos

1 de abril - La Arrolladora Banda El Limón

Oro: 2965 pesos

VIP: 2375 pesos

Preferente: 1780 pesos

General: 950 pesos

2 de abril - Víctor Mendivil

Oro: 2730 pesos

VIP: 2135 pesos

Preferente: 1545 pesos

General: 715 pesos

3 y 4 de abril - Alejandro Fernández

Oro: 5815 pesos

VIP: 4625 pesos

Preferente: 3440 pesos

General: 1780 pesos

5 de abril - Bronco

Oro: 2965 pesos

VIP: 2375 pesos

Preferente: 1780 pesos

General: 950 pesos

9 de abril - Conjunto Primavera

Oro: 2610 pesos

VIP: 2020 pesos

Preferente: 1425 pesos

General: 595 pesos

10 de abril - Edén Muñoz

Oro: 4510 pesos

VIP: 3320 pesos

Preferente: 1780 pesos

General: 950 pesos

12 de abril - Luis R Conriquez

Oro: 3560 pesos

VIP: 2965 pesos

Preferente: 2135 pesos

General: 1425 pesos

¿Dónde comprar los boletos para el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026?

Los boletos para el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 están disponibles en el sito Boletiworld, así como en taquillas.

Las entradas para el palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 se pueden adquirir desde este viernes 30 de enero de 2026.

Si bien aún hay entradas para todos los conciertos que se llevarán a cabo en la feria, es recomendable comprar lo antes posible, pues se espera que se agoten en poco tiempo.