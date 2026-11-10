Feria de San Marcos 2027 revela sus fechas, pero mantiene artistas en secreto

El Gobierno de Aguascalientes dio a conocer los primeros detalles para la Feria Nacional de San Marcos 2027 revelando su cartel oficial con fechas, pero manteniendo en secreto a los artistas que tendrá en concierto.
La Feria Nacional de San Marcos 2027 se realizará durante 23 días de “fiesta, tradición, música, alegría y momentos inolvidables” del 17 de abril al 9 de mayo.
En esta edición 199, el patronato de la Feria de San Marcos 2027 promete que será un encuentro inolvidable, que pronto anunciará su cartel, tras asegurar que ya tiene en 70% de lo relacionado a la contratación de artistas y programa en general.
¿Qué artistas estarán en la Feria de San Marcos 2027? Carteles falso ya circulan
Tras el anuncio de la Feria de San Marcos 2027, la organización ha mantenido a los artistas en secreto, sin embargo, en redes los carteles falsos ya circulan.
Carteles falsos de la Feria de San Marcos 2027 que tienen puestas grandes de artistas para encabezar los conciertos en los escenarios del Foro de las Estrellas y el Palenque de la Feria.
Pues en carteles falsos de la Feria de San Marcos 2027 se dice que los posibles artistas en concierto serán:
- Robbie Williams
- Maná
- Mon Laferte
- Enjambre
- Lenny Kravitz
- Kings of Leon
- Laura Pausini
- Papa Roach
- Pepe Aguilar
- Grupo Firme
- Carín León
- Intocable
- Zoé
- Westlife
- Panteón Rococó
- El Tri
- Julio Iglesias
- Belly y Beto
- Amigos Invisibles
- Armin Van Buuren
- Napoleón