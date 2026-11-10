El Gobierno de Aguascalientes dio a conocer los primeros detalles para la Feria Nacional de San Marcos 2027 revelando su cartel oficial con fechas, pero manteniendo en secreto a los artistas que tendrá en concierto.

La Feria Nacional de San Marcos 2027 se realizará durante 23 días de “fiesta, tradición, música, alegría y momentos inolvidables” del 17 de abril al 9 de mayo.

En esta edición 199, el patronato de la Feria de San Marcos 2027 promete que será un encuentro inolvidable, que pronto anunciará su cartel, tras asegurar que ya tiene en 70% de lo relacionado a la contratación de artistas y programa en general.

Feria de San Marcos 2027 revela sus fechas, pero mantiene artistas en secreto (Gobierno del Estado de Aguascaliente)

¿Qué artistas estarán en la Feria de San Marcos 2027? Carteles falso ya circulan

Tras el anuncio de la Feria de San Marcos 2027, la organización ha mantenido a los artistas en secreto, sin embargo, en redes los carteles falsos ya circulan.

Carteles falsos de la Feria de San Marcos 2027 que tienen puestas grandes de artistas para encabezar los conciertos en los escenarios del Foro de las Estrellas y el Palenque de la Feria.

Pues en carteles falsos de la Feria de San Marcos 2027 se dice que los posibles artistas en concierto serán:

Robbie Williams

Maná

Mon Laferte

Enjambre

Lenny Kravitz

Kings of Leon

Laura Pausini

Papa Roach

Pepe Aguilar

Grupo Firme

Carín León

Intocable

Zoé

Westlife

Panteón Rococó

El Tri

Julio Iglesias

Belly y Beto

Amigos Invisibles

Armin Van Buuren

Napoleón