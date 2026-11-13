La colombiana Karol G se prepara para una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros en la CDMX del 13 al 15 de noviembre.

Y para que disfrutes, ya te dejamos a continuación todo sobre el horario en que terminan los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche

Boletos VIP: Indicaciones por correo

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2:30 horas de música

Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Karol G en el Estadio GNP Seguros: nueva fecha (Ocesa Tota)

Tropitour de Karol G en el Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre

Disfruta de la música de Karol G con su Tropitour en el Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9. Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que ya tienes todo por saber para los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros y no perderte de nada.