Este viernes 13 de noviembre, Majo Aguilar dará un concierto en CDMX por el cierre de su gira Se Armó el Baile.

La cita es en el Auditorio Nacional en punto de las 20:30 horas, con mariachi y banda completamente en vivo acompañando a Majo Aguilar.

Setlist para el concierto de Majo Aguilar

Todo está listo para el concierto que Majo Aguilar preparó para sus fans de la CDMX por el cierre de su gira en el Auditorio Nacional.

Aunque el orden de las canciones puede variar, se espera que Majo Aguilar interprete este setlist de música ranchera, regional mexicano y pop:

El son de la negra

Cuéntame

El Beso

Te lo pido por favor

Tómbola

Tu cárcel

Acá entre nos

Quise Algo Bien

Si Tú No Vuelves

Morí

Almohada

La media vuelta

Eres

Frente a frente

Paloma negra

Bailar contigo

Mala Mala

Que te vaya bien

Así fue

Amor Ilegal

El rey

Hoja En Blanco

Piel Azteca

Un puño de tierra

Triste recuerdo

Quiero Un Amor

No Voy A Llorar

Majo Aguilar (@majo__aguilar / Instagram)

Telonero e invitados especiales de Majo Aguilar para el Auditorip Nacional

Por el momento, no se ha anunciado oficialmente un artista que funja como telonero para el concierto de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, la cantante adelantó que no estará sola sobre el escenario, pues prometió que contará con diversos amigos e invitados especiales.

Para mantener un poco de misterio para el cierre de Se Armó el Baile, Majo Aguilar no reveló quiénes serán sus invitados para el concierto.