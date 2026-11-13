Este viernes 13 de noviembre, Majo Aguilar dará un concierto en CDMX por el cierre de su gira Se Armó el Baile.
La cita es en el Auditorio Nacional en punto de las 20:30 horas, con mariachi y banda completamente en vivo acompañando a Majo Aguilar.
Setlist para el concierto de Majo Aguilar
Todo está listo para el concierto que Majo Aguilar preparó para sus fans de la CDMX por el cierre de su gira en el Auditorio Nacional.
Aunque el orden de las canciones puede variar, se espera que Majo Aguilar interprete este setlist de música ranchera, regional mexicano y pop:
- El son de la negra
- Cuéntame
- El Beso
- Te lo pido por favor
- Tómbola
- Tu cárcel
- Acá entre nos
- Quise Algo Bien
- Si Tú No Vuelves
- Morí
- Almohada
- La media vuelta
- Eres
- Frente a frente
- Paloma negra
- Bailar contigo
- Mala Mala
- Que te vaya bien
- Así fue
- Amor Ilegal
- El rey
- Hoja En Blanco
- Piel Azteca
- Un puño de tierra
- Triste recuerdo
- Quiero Un Amor
- No Voy A Llorar
Telonero e invitados especiales de Majo Aguilar para el Auditorip Nacional
Por el momento, no se ha anunciado oficialmente un artista que funja como telonero para el concierto de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional.
Sin embargo, la cantante adelantó que no estará sola sobre el escenario, pues prometió que contará con diversos amigos e invitados especiales.
Para mantener un poco de misterio para el cierre de Se Armó el Baile, Majo Aguilar no reveló quiénes serán sus invitados para el concierto.