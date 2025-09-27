El cantante Roger Waters y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, participaron en manifestación en Nueva York para apoyar a Palestina.

Gustavo Petro también fue parte la marcha propalestina que ocurrió el viernes 26 de septiembre en Times Square, ahí se le vio con Roger Waters.

Roger Waters y Gustavo Petro coinciden en manifestación en Nueva York

Además de participar en la Asamblea General de la ONU, Gustavo Petro estuvo en una manifestación en Nueva York que reunió a 2 mil personas.

El presidente de Colombia coincidió con Roger Waters que también mostró su repudio a la visita de Bejamín Netanyahu en la asamblea de la ONU.

Roger Waters y Gustavo Petro participan en manifestación en Nueva York (@gustavopetrourrego / Instagram)

Durante la protesta, Petro anunció la presentación de una resolución ante la ONU para buscar la “salvación del mundo” ante lo que sucede en Gaza.

Los manifestantes ondearon banderas palestinas, además de que se levantaron pancartas pidiendo juzgar a Netanyahu en la Haya por crímenes de guerra.

Roger Waters también intervino en la protesta y mostró su apoyo a Palestina.

Gustavo Petro busca crear un “ejército más poderoso que los Estados Unidos e Israel”

El presidente Gustavo Petro mencionó que “hay que “ejército más poderoso que los Estados Unidos e Israel” en la manifestación de Nueva York:

“Con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se acabó la diplomacia...se responde con armas.” Gustavo Petro, presidente de Colombia

Petro también volvió a insistir en su propuesta que planteó el pasado 23 de septiembre ante la ONU de crear un “Ejercito de la salvación del mundo”.

El mandatario colombiano expresó que Colombia presentará una resolución ante la Asamblea General para crear un ejercito, por lo que buscará el apoyo de otras naciones.

La propuesta de Petro está amparada en la figura de la ONU conocida como “Uniting for Peace” y deberá ser respaldada por dos tercios de la Asamblea General.

Esto para que se puede desarrollar una acción militar internacional.

“La naciones del mundo aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejercito”, aseguró.

Incluso, Gustavo Petro aseveró que Colombia abrirá un listado para que voluntarios se unan al movimiento armado .

Y mencionó que si al propio Presidente de Colombia le tocaba ser parte del movimiento iría.