Parece que las cosas no están bien dentro del grupo Camila, pues uno de los fundadores, Mario Domm, exhibió a Samo en el más reciente concierto de la banda.

Según palabras de Mario Domm, de 49 años, es la segunda vez que Samo deja plantados a los integrantes de Camila previo a un concierto.

Mario Domm ya se cansó de los plantones de Samo en conciertos de Camila

Antes de empezar el concierto de Camila en la Feria de las Fresas 2026, Mario Domm habló de la ausencia de Samo, señalando que era la segunda vez que no iba a una presentación.

Mario Domm, quien estaba visiblemente molesto, afirmó que Samo, de 50 años, no quiso ir al concierto de Camila a pesar de que se le explicó que se reunirían muchos fans.

Señalando que ya estaba cansado de disculparse con la audiencia en nombre de su compañero, sobre todo porque era la segunda vez que hacía esto.

Además, le preguntó a los fans si cancelaban el concierto y se iban del foro; a lo que el público respondió de manera negativa.

Ante esto, Mario Domm y compañía dieron inicio a su presentación en Irapuato, Guanajuato, sin ningún otro inconveniente.

Samo explicó su ausencia del concierto de Camila previo a las palabras de Mario Domm

Hay que mencionar que Samo sí anunció que no se presentaría en el concierto de Camila, horas antes de que el mismo Mario Domm hablara al respecto.

En un comunicado, Samo señaló que no se presentaría en el concierto de Camila por motivos personales, los cuales no podía revelar por una cuestión de confidencialidad.

Además de que le deseó suerte a sus compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado, así como se disculpó con la audiencia y dijo esperar que esta se llevara una buena experiencia.

Esto se ha interpretado como posibles problemas entre los integrantes de Camila, como había sucedido en el pasado, lo que llevó a la salida de Samo en 2013.