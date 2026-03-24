Samo -de 50 años- convocó a una rueda de prensa para explicar su ausencia en los últimos dos conciertos de Camila en medio de su gira 2026, revelando diferencias contractuales:

“Así que siento que el comentario de Mario me tiene aquí, el comentario de Mario me puso en este lugar porque tengo que explicar a la prensa y al público la razón por la cual yo no estuve en el show de Irapuato. Y no fue porque no quise, hay muchas cosas detrás”. Samo

El cantante explicó que la empresa que lo maneja es diferente a la de sus compañeros, por lo que no pudo presentarse en la Feria de las Fresas al no haber firmado el contrato correspondiente.

A su vez ofreció disculpas al público y los fans por los comentarios de Mario Domm en Irapuato, lamentando que una situación interna en Camila escalara a niveles mediáticos.

Camila (Agencia México)

Samo revela mensaje de Mario Domm que significaría su salida definitiva de Camila

En medio de la polémica, Samo reiteró su disposición a continuar con la gira de Camila durante el resto del año.

Sin emabrgo, dijo estar dispuesto a una salida definitiva de la banda si es que Mario Domm y Pablo Hurtado toman la decisión de continuar sin él.

Pero, el escándalo en redes sociales por los comentarios de Domm no fueron lo peor para Samo, pues se dijo dolido por un mensaje de WhatsApp que recibió de su compañero.

Por lo que reveló, Domm le expresó arrepentimiento por haberlo invitado de nuevo a Camila. “Es algo muy fuerte que sí me golpea”, dijo ante la prensa.

Esta no es la primera vez ambos sostienen marcadas diferencias, siendo en 2013 la primera vez que la banda se vio en problemas por la salida de Samo.

En 2023, los miembros originales de Camila anunciaron un reencuentro, pues para este 2026 tenían planeada la ya polémica gira.