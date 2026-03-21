Mario Domm es un cantante y productor mexicano reconocido por liderar Camila, proyecto que marcó una etapa clave en el pop romántico en español.
A lo largo de su carrera ha destacado como compositor de éxitos para diversos artistas, consolidándose como una figura influyente en la industria musical latinoamericana contemporánea.
¿Quién es Mario Domm?
Mario Domm es un cantante, compositor y productor mexicano, reconocido por ser el vocalista y líder de Camila, una de las bandas más importantes del pop latino.
¿Cuántos años tiene Mario Domm?
Mario Domm nació el 22 de enero de 1977, por lo que actualmente tiene 49 años de edad.
¿Quién es la esposa de Mario Domm?
Mario Domm ha sido muy reservado con su vida privada y no mantiene pública una relación o matrimonio actualmente.
¿Qué signo zodiacal es Mario Domm?
Mario Domm nació bajo el signo de Acuario.
¿Quiénes son los hijos de Mario Domm?
Mario Domm no tiene hijos públicamente reconocidos o al menos no ha compartido información sobre ellos en medios.
¿Qué estudió Mario Domm?
Desde joven, Mario Domm mostró interés por la música y se formó en:
- Composición
- Producción musical
- Arreglos
Aunque no es tan pública una carrera universitaria específica, su formación fue principalmente artística y autodidacta.
¿En qué ha trabajado Mario Domm?
Mario Domm ha desarrollado una carrera muy amplia como cantante, compositor y productor musical.
En este primer ámbito ha destacado como el vocalista principal de Camila, mientras que como compositor ha estado detrás de varios discos y sencillos dentro del pop latino y para artistas como:
- Alejandra Guzmán
- Kalimba
- Thalía