La Oreja de Van Gogh vuelve a sus inicios, pues junto con Amaia Montero de 49 años de edad, anunciaron que regresan tras 15 años.

Ya había rumores del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh luego de que en octubre de 2024 Leire Martínez anunciara que dejaba la agrupación y parece que no en muy buenos términos.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 15 años

Los rumores eran ciertos, luego de que Leire Martínez se mostró enojada por salir de La Oreja de Van Gogh, la agrupación confirmó que fue por el regreso de Amaia Montero.

A pesar de que la salud mental de Amaia Montero había acaparado titulares en el último año, parece que su estabilidad la llevó a volver a cantar.

A través de un post en redes sociales, La Oreja de Van Gogh mostró parte de un ensayo con Amaia Montero, señalando que llevaban un año ocultando la noticia en un sitio en San Sebastián, España.

Es decir, cuando Leire Martínez hizo oficial su salida de la agrupación, La Oreja de Van Gogh ya comenzaba sus ensayos con Amaia Montero.

Asimismo señalaron que aunque aún no hay fechas disponibles para lo que se cree será un tour, no querían dejar de levantar la mano para anunciar el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí“. La Oreja de Van Gogh.

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero, pero sin su guitarrista original

Aunque se está celebrando el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, no todo es tan increíble pues confesaron que su guitarrista oficial no vuelve.

El mismo post se sintió agridulce cuando anunciaron que Pablo Benegas, el guitarrista de La Oreja de Van Gogh, no vuelve a la agrupación.

Explicando lo que pasó, aseguraron que Pablo Benegas decidió retirarse de la música después de 30 años para “disfrutar más tiempo con los suyos”.