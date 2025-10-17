Luego de la sorpresa del regreso de su vocalista original Amaia Montero, de 49 años de edad, La Oreja de Van Gogh ya anunció sus primeras fechas de su tour 2026 en España.

Las fechas de los conciertos de su nueva gira, que tendrán como título, Tantas cosas que contar Tour 2026 arrancará con 16 presentaciones en vivo de La Oreja de Van Gogh por su natal país:

9 de mayo de 2026 en el BEC! de Bilbao 28 y 29 de mayo de 2026 – Movistar Arena de Madrid 6 de junio de 2026 – Estadio José Copete de Albacete 13 de junio de 2026 – Plaza de Toros de Murcia 26 de junio de 2026 – Live Sur Stadium de Sevilla 27 de junio de 2026 – Marenostrum Fuengirola (Escenario Unicaja) de Fuengirola 10 de julio de 2026 – Gijón Life de Gijón 31 de julio de 2026 – Illunbe Donostia Arena de Donostia 21 de agosto de 2026 – La Virgen del Mar de Santander 27 de agosto de 2026 – Pingüinos Arena de Valladolid 4 de septiembre de 2026 – Roig Arena de Valencia 11 de septiembre de 2026 – Coliseum de Coruña 9 de octubre de 2026 – Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza 6 de noviembre de 2026 – Palau Sant Jordi de Barcelona 20 de noviembre de 2026 – Navarra Arena de Pamplona

La venta de boletos para las primeras fechas de La Oreja de Van Gogh en su tour 2026 en España estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 hora local en la página oficial de la agrupación.

¿La Oreja de Van Gogh tendrá tour 2026 en México?

Ante el regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios con su vocalista original Amaia Montero, los fans en México se preguntan si nuestro país será parte del tour 2026.

Con ello, te adelantamos que por ahora no hay nada que confirme fechas en concierto de la agrupación española La Oreja de Van Gogh en México.