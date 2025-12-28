La Oreja de Van Gogh, agrupación musical liderada por Amaia Montero, estaría por venir a México.

Según se dice, La Oreja de Van Gogh estaría contemplando ofrecer un concierto en México antes de arrancar la gira musical en España.

La Oreja de Van Gogh prepararía concierto en México en 2026

De acuerdo con rumores virales en redes sociales, La Oreja de Van Gogh ofrecería un concierto en México antes de arrancar la gira musical en su país natal, España.

Esto porque la banda originaria de San Sebastián no ha logrado vender todos los boletos de las presentaciones que llevará a cabo en Europa en 2026.

La Oreja de Van Gogh (La Oreja de Van Gogh an)

Cabe mencionar que todo está sustentando en rumores, por lo que no hay detalles ni se menciona cuál será el recinto que la banda escogería en México.

Recordemos que la última vez que La Oreja de Van Gogh estuvo en México fue en marzo de 2022 como parte de su gira “Un susurro en la tormenta”. Leire Martínez, de 46 años de edad, era la vocalista.

La Oreja de Van Gogh tendrá gira musical en España

La gran sorpresa de este 2025 fue el regreso musical de Amaia Montero, quien se reincorporó al grupo que la dio a conocer, nada menos que La Oreja de Van Gogh.

Para sorpresa de muchos, el regreso de Amaia Montero se acompañó del anuncio de una nueva gira de La Oreja de Van Gogh, la cual se llevará a cabo en España el próximo año.

Con una serie de conciertos, la agrupación celebrará 30 años de carrera artística. La gira lleva por nombre “Tantas cosas que contar” y arrancará el 9 de mayo en Bilbao.