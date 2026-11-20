Manuel Mijares y Emmanuel celebraron una nueva marca histórica en el Auditorio Nacional al ofrecer su presentación número 87 como dupla artística en uno de los recintos más emblemáticos de México.

La velada del TWOR’AMIGOS estuvo marcada por la cercanía con el público, momentos de humor, reflexiones sobre la música y mensajes de agradecimiento por décadas de respaldo.

Además de repasar sus éxitos, Manuel Mijares y Emmanuel compartieron anécdotas personales y detalles de sus próximos proyectos, convirtiendo el concierto en una noche especial que reafirmó el vínculo que mantienen con varias generaciones de seguidores.

Manuel Mijares y Emmanuel celebraron su concierto número 87 en el Auditorio Nacional (Producciones AlmaShow)

Manuel Mijares y Emmanuel: Calidez y complicidad en el escenario del Auditorio Nacional

El arranque de la interacción de Manuel Mijares y Emmanuel con el público estuvo marcado por la calidez y el sentido del humor de los cantantes.

Al tomar la palabra para agradecer el respaldo incondicional de los asistentes a lo largo de su gira, Manuel Mijares protagonizó un simpático momento al contabilizar las presentaciones acumuladas en el Auditorio Nacional.

“Gracias a todos ustedes que desde el principio de esta gira nos han apoyado. Hoy es, según nuestros números, el auditorio número 82. ¿87? 87, perdón”, corrigió el cantante en pleno escenario al corroborar la cifra exacta de presentaciones acumuladas.

Manuel Mijares continuó expresando su reconocimiento al público y al equipo del recinto por las facilidades brindadas durante cada fecha:

“Y bueno, sin ustedes esto no es lo que ha sido, ¿no? Agradecer a toda la gente del Auditorio Nacional que siempre atentos, siempre haciéndonos sentir como en casa. Y bueno, para invitarlos a que se muevan es algo muy importante”. Manuel Mijares

La camaradería entre Manuel Mijares y Emmanuel quedó en evidencia cuando el primero se dirigió entre risas a su compañero en el escenario diciéndole: “Aquí el chiquilín, el chiquito. Ven, ven chiquito. Ven con papá. Ven con papá”.

Manuel Mijares y Emmanuel celebraron su concierto número 87 en el Auditorio Nacional (Producciones AlmaShow)

Emmanuel regresa en diciembre al Auditorio Nacional con sinfónico

La noche también sirvió para compartir noticias sobre el futuro profesional de Emmanuel, quien recién concluyó la producción de un álbum en el extranjero. Manuel Mijares anunció a la audiencia:

“En dos semanas grabó su disco sinfónico allí en Escocia, ¿no? Y lo va a presentar aquí, Emmanuel Sinfónico, el 3. El 3 de diciembre”. Manuel Mijares

Conmovido, Emmanuel agradeció el respaldo de Manuel Mijares y concluyó renovando la cita con su público: “Gracias por la música. Aquí los espero el 3 de diciembre. Y en las que vengan después”.

La noche culminó entre aplausos, consolidando el concierto número 87 de Manuel Mijares y Emmanuel como una fecha memorable en el historial del Auditorio Nacional.

Manuel Mijares y Emmanuel celebraron su concierto número 87 en el Auditorio Nacional (Producciones AlmaShow)

Emmanuel concibe la música como “un don divino”

Emmanuel aprovechó el espacio para ofrecer un emotivo discurso sobre la música entendida como un don espiritual y una herramienta para evocar la memoria de generaciones pasadas:

¿Por qué podemos contar? ¿De dónde viene esto? Es un don. ¿De dónde viene? Efectivamente viene de Dios. Dios nos regala ese don. Nosotros no hicimos nada para Él. Él nos regala esto y nosotros tenemos la responsabilidad de que hacer con este don. Este don, desde nuestro punto de vista, está hecho para hacerlo sonreír a ustedes Emmanuel

En su mensaje, Emmanuel subrayó además la importancia de preservar la capacidad imaginativa: “El artista, si pierde, ese niño pierde la fantasía. Esa fantasía sirve para crear. Y Tú, Señor, nos creaste para Ti”.