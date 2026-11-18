Prepárate para el concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist y telonero para el miércoles 18 de noviembre.

Los cantantes Emmanuel y Manuel Mijares regresan con su “Twor Amigos” para cantar sus mejores éxitos en vivo.

Setlist del concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional

Este sería el setlist para el concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional el 18 de noviembre:

Bella señora / Bella

No se murió el amor

Nube azul / Poco a poco / Tan solo / Me acordaré de ti / Siempre

El rey azul

Es mi mujer

Tengo / Este terco corazón / Pobre diablo / Quiero dormir cansado / Detenedla ya

Corazón de melao / Baño de mujeres

Soldado del amor

Si me tenías

El día que puedas

No hace falta

Rompecabezas

Tengo mucho que aprender de ti

Sweet Caroline

No voy en tren

Tú y yo / El rey de la noche

Para amarnos más

El privilegio de amar

Uno entre mil

Sentirme vivo

La chica de humo / La última luna

Toda la vida

Emmanuel y Manuel Mijares (@emmanueloficial / Instagram)

Telonero para el concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional

El concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional no tendrá telonero.

Como ya es una tradición, ambos artistas serán los protagonistas de su propio espectáculo cantando sus éxitos.