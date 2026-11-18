Prepárate para el concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist y telonero para el miércoles 18 de noviembre.
Los cantantes Emmanuel y Manuel Mijares regresan con su “Twor Amigos” para cantar sus mejores éxitos en vivo.
Setlist del concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional
Este sería el setlist para el concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional el 18 de noviembre:
- Bella señora / Bella
- No se murió el amor
- Nube azul / Poco a poco / Tan solo / Me acordaré de ti / Siempre
- El rey azul
- Es mi mujer
- Tengo / Este terco corazón / Pobre diablo / Quiero dormir cansado / Detenedla ya
- Corazón de melao / Baño de mujeres
- Soldado del amor
- Si me tenías
- El día que puedas
- No hace falta
- Rompecabezas
- Tengo mucho que aprender de ti
- Sweet Caroline
- No voy en tren
- Tú y yo / El rey de la noche
- Para amarnos más
- El privilegio de amar
- Uno entre mil
- Sentirme vivo
- La chica de humo / La última luna
- Toda la vida
Telonero para el concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional
El concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional no tendrá telonero.
Como ya es una tradición, ambos artistas serán los protagonistas de su propio espectáculo cantando sus éxitos.