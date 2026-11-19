Bruno Mars compartió un emotivo mensaje para informar la muerte de su padre, Peter Hernández, de 74 años de edad, una figura fundamental en su vida personal y artística.

A través de redes sociales, el cantante de 41 años recordó la influencia que tuvo Peter Hernández en su formación musical y agradeció las enseñanzas que recibió desde la infancia.

El artista también evocó la memoria de su madre, Bernadette San Pedro Bayot, fallecida en 2013, al destacar la importancia de los vínculos familiares.

La publicación de Bruno Mars del 19 de noviembre de 2026 generó numerosas muestras de apoyo por parte de seguidores y colegas de la industria musical.

Peter Hernández, padre de Bruno Mars (Instagram | Bruno Mars)

¿Qué dijo Bruno Mars sobre la muerte de su padre?

En su mensaje, Mars señaló que su padre le enseñó todo lo que sabe, particularmente sobre música, y reconoció la influencia que ejerció desde sus primeros años.

El intérprete contó que pudo despedirse de Peter Hernández con un último abrazo, momento que recordó al comenzar su publicación, sin revelar más detalles.

También destacó que su padre crió a seis hijos: Bruno, su hermano Eric y sus cuatro hermanas, a quienes describió como parte de una familia querida.

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