Te contamos a qué hora terminan Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional para su concierto del 18 de noviembre.

El “Two’r Amigos” de los cantantes Emmanuel y Mijares está de vuelta en CDMX para dar un gran espectáculo.

Horario del concierto de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario para ver a Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional este miércoles 18 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de la películas: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Emmanuel y Mijares (Mijares Instagram @oficialmijares)

La dupla Emmanuel y Mijares cantará sus mejores éxitos ante su fanáticos en el Coloso de Reforma.

Su repertorio incluirá temas como “Soldado Del Amor”, “Para Amarnos Más”, “La Chica De Humo” y “Bella Señora”.

El show en vivo será imperdible, ya que estará lleno de nostalgia y mucho romanticismo.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Si quieres llegar al Auditorio Nacional para ver a Emmanuel y Mijares, la mejor ruta en transporte público es es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, hay que arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos; suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.