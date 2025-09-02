Manuel Mijares -de 67 años de edad- cambió radicalmente; bajó 20 kilos de pesos en dos meses y alguien ya reveló cómo lo hizo.
Los fans de Manuel Mijares han notado que bajó de peso, lo cual ha generado especulaciones sobre su salud y uso de medicamentos para adelgazar.
Manuel Mijares habría bajado más de 20 kilos y este sería su secreto
La nueva imagen de Manuel Mijares ha generado rumores y un amigo del cantante reveló a TVNotas que está muy feliz tras bajar de peso.
El supuesto amigo de Manuel Mijares asegura que el cantante ha tenido problemas con su peso durante toda su vida.
Pero, el cantante decidió bajar de peso por cuestiones de salud, ya que quiere vivir mucho tiempo para estar junto a sus hijos.
Jorge Muñiz -de 65 años de edad- reveló que Manuel Mijares se había sometido a una dieta estricta cetogénica, mejor conocida como keto.
Esta es baja en carbohidratos, pero aumenta las grasas y supuestamente esto ayuda a bajar rápidamente de peso.
Además, Manuel Mijares estaría haciendo ejercicio y se sometió a análisis médicos antes de iniciar esta dieta.
El supuesto amigo de Manuel Mijares niega que el cantante haya recurrido a medicamentos para adelgazar, como lo es ozempic.
¿Manuel Mijares casi de infarta? Esto se dice
Manuel Mijares anunció su retiro momentáneo de los escenarios en abril, ya que necesitaba descansar.
Esto generó preocupación entre sus fans, quienes temían que el retiro de Manuel Mijares se debía a una enfermedad.
El cantante compartió otro mensaje para asegurar que se encontraba bien de salud y solo necesitaba tiempo para él.
Según una conocida revista, un trabajador de Manuel Mijares reveló que, durante una de sus presentaciones, el cantante fue hospitalizado por un dolor en el pecho.
Aparentemente, Manuel Mijares estaba a punto de padecer un infarto y esto lo llevó a bajar de peso, así como cambiar su ritmo de trabajo.
El martes 2 de septiembre, Manuel Mijares compartió un comunicado para desmentir que se encuentre mal de salud o que haya sido hospitalizado.