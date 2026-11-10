Lucero desmintió haber retomado su relación sentimental con Manuel Mijares, luego de que circulara en redes sociales una imagen que anunciaba una supuesta segunda oportunidad en internet.

El montaje simulaba la portada de una revista y atribuía a ambos cantantes un arrepentimiento por su divorcio, lo que provocó sorpresa y especulaciones entre sus seguidores y los de Manuel Mijares.

Ante la difusión, Lucero expresó su molestia por el uso de inteligencia artificial para fabricar situaciones falsas sobre la vida privada de figuras públicas y confundir al público.

¿Qué dijo Lucero sobre la falsa portada de su reconciliación con Mijares?

La imagen comenzó a compartirse como una supuesta portada de ¡Hola!, con una fotografía de Lucero y Manuel Mijares acompañada del titular “Nos arrepentimos del divorcio”.

El contenido prometía revelar detalles de la presunta reconciliación y los motivos por los que los intérpretes habrían decidido darse otra oportunidad en el amor.

Sin embargo, no existía un anuncio de los artistas ni una sesión fotográfica conjunta ni confirmación pública que respaldara la publicación difundida en plataformas digitales.

Foto con IA de Lucero y Mijares publicada en la revista ¡Hola! (Captura de pantalla)

La fotografía original correspondía a una sesión de Lucero para la revista Vanidades, en la que aparecía sola; después fue modificada para incorporar a Mijares.

La cantante reaccionó el domingo 8 de noviembre de 2026 mediante su cuenta de X, donde cuestionó la creación y circulación de imágenes engañosas.

“Qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?, ya no usen AI o CGI (imágenes generadas por computadora)“, escribió al expresar su inconformidad.

También advirtió que estos montajes pueden desinformar a quienes los reciben como ciertos y calificó su difusión como una falta de respeto hacia las personas involucradas.