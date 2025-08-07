La música de Ricardo Hernández Medrano, mejor conocido como El Makabelico ha roto esquemas... y ha puesto en alerta al gobierno de Estados Unidos.

Su estilo bélico, que mezcla rap con mariachi y corridos, convirtió a El Makabelico -de presuntamente 37 años- en un redituable fenómeno de redes.

El Makabelico (@elmakabelico_oficial / Instagram)

Tal ha sido su éxito que el rapero puede presumir de tener un video en YouTube que acumula más 78 millones de reproducciones.

Pero, todo este éxito podría estar viviendo sus últimos momentos luego de que el gobierno de Estados Unidos revelara los posibles vínculos de El Makabelico con el Cártel del Noreste.

El Tartas, el video de El Makabelico que ronda los 80 millones de reproducciones en YouTube.

En diciembre de 2022, El Makabelico estrenó en YouTube uno de los videos más exitosos de su carrera.

Bajo el título de ‘El Tartas’, el video acumula a la fecha más de 78 millones de reproducciones en la plataforma.

La letra de la canción está inspirada en César Alejandro Silva Delgado, El Tartas, presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las imágenes del video evocan el ambiente del crimen organizado, mostrando vehículos blindados, armas, y escenas que simbolizan poder y respeto dentro del cartel.

El Makabelico (@elmakabelico_oficial / Instagram)

Video de El Tartas y todo el contenido de El Makabelico es borrado de YouTube

Los fans aplauden el talento de El Makabelico, pero también destacan el contenido bélico de sus letras.

Los comentarios agregados al video mezclan admiración, advertencias y hasta referencias al crimen organizado.

“Tan chingonas las rolas, q hasta te hacen pensar q todo es chido y diversión, pero hasta q no estas dentro sabes como está el ruedo”; “esa canción no importa de que cartel seas o le vayas ....de que la cantas la cantas”.

Estos son algunos de los comentarios que se podían leer bajo el video que ha dejado de estar disponible en YouTube desde la tarde del miércoles 6 de agosto.

¿Por qué? YouTube ha colocado la siguiente leyenda a todo el contenido del canal:

“El vídeo no está disponible. Este vídeo ya no está disponible porque se ha cancelado la cuenta de YouTube asociada a él”.

Este movimiento se derivaría de la reciente acusación del gobierno de Estados Unidos contra El Makabelico, a quien acusa de tener vínculos con el Cártel del Noreste.