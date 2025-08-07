YouTube cancela cuenta de El Makabélico, rapero, tras sanción de Estados Unidos por vínculos con el Cártel del Noreste.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para miembros de alto perfil del Cártel del Noreste de México, incluyendo al rapero El Makabélico a quién vinculaban con la organización criminal, heredera de Los Zetas.

Para cumplir la ley es que la famosa plataforma de videos y música ha decidido cancelar todas las cuentas vinculadas con Ricardo Hernández Medrano, conocido por sus nombres artísticos El Makabelico o Comando Exclusivo.

Lo anterior para hacer cumplir las leyes aplicables, incluidas las leyes de sanciones de Estados Unidos y como sustento también agregan que esta decisión corresponde a sus políticas de Términos de Servicio.

Es por ello que con base a estas políticas tomaron la decisión de cerrar los canales de Youtube asociados con las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como con todas las cuentas de El Makabélico.

"YouTube se compromete a cumplir con las leyes aplicables, incluidas las leyes de sanciones de Estados Unidos bajo nuestras políticas de Términos de Servicio. De acuerdo con estas políticas, hemos cerrado los canales de YouTube asociados con las sanciones anunciadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos" YouTube

Esta fue la sanción que recibió El Makabélico de Estados Unidos por vínculos con el Cártel del Noreste

Lo acusan de que a través de sus conciertos y eventos son utilizados para blanquear dinero en nombre de la organización, y el 50 % de sus regalías provenientes de las plataformas de streaming va directamente al grupo criminal.

Señalan además de que el Cártel del Noreste depende de estas fuentes alternativas de ingresos y métodos de lavado de dinero para impulsar su empresa criminal, diversificando sus ingresos más allá de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la extorsión.