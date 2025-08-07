Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias La Mojón, fue liberada con sentencia absolutoria, a pesar de ser identificada como presunta lideresa del Cártel del Noreste.

Este jueves 7 de agosto de 2025, se notificó que la jueza federal Martha Patricia Rodríguez Salinas le otorgó sentencia absolutoria y ordenó su inmediata liberación.

Así lo notificó Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Casia de la Sala de Audiencia de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que saldrá de prisión tras 7 años privada de su libertad.

Esto se da a pocos meses de la detención de Ricardo González Sauceda, El Ricky, líder del Cártel del Noreste.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de la presunta lideresa del Cártel del Noreste como:

¿Quién es Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

¿Cuántos años tiene Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

¿Cuál es el signo zodiacal de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

¿Sofía del Carmen Monsiváis Treviño tiene esposo?

¿Sofía del Carmen Monsiváis Treviño tiene hijos?

¿Qué estudió Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

¿Cuál es la trayectoria de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño? y más

¿Quién es Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, conocida como La Mojón, fue identificada apro autoridades federales como la sobrina de los hermanos Miguel Treviño Morales, El Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales El Z-42, líderes y fundadores de Los Zetas.

La Mojón fue señalada como la lideresa del ahora conocido como el Cártel del Noreste, por su relación con los fundadores de esta organización delictivas.

Sofía del Carmen, La Mojón (Especial)

¿Cuántos años tiene Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

Se desconoce cuántos años tiene La Mojón, Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, presunta lideresa del Cártel del Noreste.

¿Cuál es el signo zodiacal de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

Debido a que las autoridades no han compartido la edad ni fecha de cumpleaños de La Mojón, no podemos saber bajo cuál signo zodiacal nació.

¿Sofía del Carmen Monsiváis Treviño tiene esposo?

Las autoridades no han revelado datos sobre la vida personal de la presunta lideresa del Cártel del Noreste, por lo que no sabemos si Sofía del Carmen Monsiváis Treviño tiene esposo.

¿Sofía del Carmen Monsiváis Treviño tiene hijos?

Asimismo, no conocemos si la lideresa del Cártel del Noreste, Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, tiene o no hijos.

¿Qué estudió Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

No se sabe cuál es el último grado de estudios de La Mojón, Sofía del Carmen Monsiváis Treviño.

¿Cuál es la trayectoria de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño?

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, sobrina del Z-40 y el Z-42, recibió sentencia absolutoria y la orden de liberación; era señalada como cabecilla del Cártel del Noreste.

La Mojón fue detenida en enero de 2018, acusada de los delitos de:

asociación delictuosa

delitos cometidos contra servidores públicos

homicidio calificado

Sin embargo, el jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias de Ciudad Victoria, Tamaulipas, señaló que la causa penal CP0004/2018 fue resuelta con absolución por la jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, Martha Patricia Rodríguez Salinas.

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, La Mojón, fue relacionada con agresión a custodios del Cefereso 16

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño fue relacionada con una agresion contra custodios ocurrido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos, ubicado en la carretera federal 95, Amacuzac-Grutas de Cacahuamilpa, km 6, en la colonia Michapa, Coatlán del Río.

De acuerdo con las autoridades, La Mojón fue quien ordenó el ataque contra el personal de custodia del penal ocurrido el pasado 10 de mayo de 2019, en el que 5 custodios murieron.