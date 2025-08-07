El Makabelico estrenó su canción El Adrián en 2022 y aquí le mostramos la letra completa y significado de la canción que está disponible en YouTube.
Una de las canciones más populares de El Makabelico en YouTube es El Adrián, la cual tiene más de un millón de reproducciones en YouTube.
El Adrián: Esto dice la canción de El Makabelico disponible en YouTube
La letra de El Adrián de El Makabelico habla del consumo de drogas y lujos. Esto dice la letra completa:
Me gusta fumar desde que salgo de la escuela
Ahí tengo los zig zag y pura Jairo de la buena
Me gusta formar desde que salgo de la escuela
Ahí tengo los zig zag y pura Jairo de la buena
Saco una hoja y despico, pura mari de la del cuadrito
Huele de café el dolorcito, me pega con madre el humito
Traigo un blom de los que forjo mamalón
Saliendo de allá me pongo a despicar
Me doy unos tanques
Me pongo bien hi
No tengo la culpa
Me gusta fumar
Que rollo mi gente, yo soy El Adrián
En face me conocen por flaco
Tranquilo ven, date un unos baizos
Na’ más no se pasen de verga
Porque les meto unos vergazos
La sumo en la troca con madre
Bien loco le salgo a la calle
El jefe me tira en una esquina
Por eso no le tengo miedo a nadie
Me gusta estar andar dando la vuelta
Siempre ando con mi ruca Alexa
Con un blom de sabor a cereza
Puro Jordan de pies a cabeza
Ya saben que yo no me aguito
Cualquier cosa aquí ando en cortito
A veces me miras solito
También tengo mi cuadro chico
Ando al sacón
Aunque me miren chavalón
A diario me ves picando el churro que me aviento
Me gusta gusta la mota quemando en la tronca
Al chile ando bien mariguano
Acá nada mi carnal el Heyko
Por si alguien me la hace de a pleito
Le quemo las patas al diablo
Ya saben que yo soy bien terco
Mi vida no es vida sin mota
Pregúntale al Pepe y al Oscar
Esto significa la canción de El Adrián de El Makabelico
El Adrián de El Makabelico habla del consumo de marihuana y contaría la historia de un menor, ya que habla de drogas después de la escuela.
Esta melodía enaltece el uso de armas de fuego y el consumo desmedido de mariguana.
La canción está dedicada para una persona apodada El Flako Ruiz, conocido también como El Adrián.
El Makabelico fue relacionado por autoridades estadounidense con Cártel del Noreste, por lo que el personaje de esta canción podría estar relacionada con este grupo delictivo.