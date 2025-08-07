El Makabelico estrenó su canción El Adrián en 2022 y aquí le mostramos la letra completa y significado de la canción que está disponible en YouTube.

Una de las canciones más populares de El Makabelico en YouTube es El Adrián, la cual tiene más de un millón de reproducciones en YouTube.

El Adrián: Esto dice la canción de El Makabelico disponible en YouTube

La letra de El Adrián de El Makabelico habla del consumo de drogas y lujos. Esto dice la letra completa:

Me gusta fumar desde que salgo de la escuela

Ahí tengo los zig zag y pura Jairo de la buena

Me gusta formar desde que salgo de la escuela

Ahí tengo los zig zag y pura Jairo de la buena

Saco una hoja y despico, pura mari de la del cuadrito

Huele de café el dolorcito, me pega con madre el humito

Traigo un blom de los que forjo mamalón

Saliendo de allá me pongo a despicar

Me doy unos tanques

Me pongo bien hi

No tengo la culpa

Me gusta fumar

Que rollo mi gente, yo soy El Adrián

En face me conocen por flaco

Tranquilo ven, date un unos baizos

Na’ más no se pasen de verga

Porque les meto unos vergazos

La sumo en la troca con madre

Bien loco le salgo a la calle

El jefe me tira en una esquina

Por eso no le tengo miedo a nadie

Me gusta estar andar dando la vuelta

Siempre ando con mi ruca Alexa

Con un blom de sabor a cereza

Puro Jordan de pies a cabeza

Ya saben que yo no me aguito

Cualquier cosa aquí ando en cortito

A veces me miras solito

También tengo mi cuadro chico

Ando al sacón

Aunque me miren chavalón

A diario me ves picando el churro que me aviento

Me gusta gusta la mota quemando en la tronca

Al chile ando bien mariguano

Acá nada mi carnal el Heyko

Por si alguien me la hace de a pleito

Le quemo las patas al diablo

Ya saben que yo soy bien terco

Mi vida no es vida sin mota

Pregúntale al Pepe y al Oscar

Esto significa la canción de El Adrián de El Makabelico

El Adrián de El Makabelico habla del consumo de marihuana y contaría la historia de un menor, ya que habla de drogas después de la escuela.

Esta melodía enaltece el uso de armas de fuego y el consumo desmedido de mariguana.

La canción está dedicada para una persona apodada El Flako Ruiz, conocido también como El Adrián.

El Makabelico fue relacionado por autoridades estadounidense con Cártel del Noreste, por lo que el personaje de esta canción podría estar relacionada con este grupo delictivo.