A días de que se estrene el documental de Yungblud en cines, se informa que su video musical más visto cuenta con la colaboración de Dan Reynolds, de Imagine Dragons.

Se trata nada menos que del material audiovisual de “Original Me”, el cual protagoniza Yungblud y Dan Reynolds, de 28 y 38 años de edad respectivamente.

El video de Yungblud más visto en YouTube incluye colaboración con Imagine Dragons

“Original Me”, video lanzado por Yungblud y Dan Reynolds, de Imagine Dragons, se lanzó 6 años atrás bajo la dirección de Jordan Bahat.

Actualmente cuenta con 32.6 millones de reproducciones por lo que es el video más visto de Yungblud así como un logro más del integrante de Imagine Dragons.

En su momento, la premiere se llevó a cabo en medio del Times Square en Nueva York, lo que le dio un toque especial.

En el evento, Yungblud explicó que “Original Me” habla de aceptar las partes que odias de ti, de reconocer que tu gran poder es ser auténtico.

Así como dijo haber cumplido un sueño al trabajar junto a Dan Reynolds, con quien sacó la canción en un solo día debido la crudeza de sus personalidades.

El tema se incluye en Underrat Youth el EP, de Yungblud y suena así:

Documental de Yungblud se estrenará en cines

Este mes de agosto se estrenará Yungblud: Are You Ready, Boy?, el documental de Dominic Richard Harrison, nombre real de Yungblud.

Para sorpresa de sus fans, el documental de Yungblud se podrá ver en salas de cines mexicanas.

Yungblud: Are You Ready, Boy? se proyectará en Cinépolis +Quecine, los boletos ya están a la venta y su precio es de poco menos de 200 pesos.

El documental se proyectará en 18 ciudades de la República Mexicana. Éste se filmó en los legendarios Hansa Studios, de Berlín.

Yungblud (Yungblud / Instagram)

Yungblud: Are You Ready, Boy? es una mirada íntima y sin filtros al trabajo del músico británico.

A lo largo de 120 minutos, en un formato blanco y negro, sus seguidores podrán disfrutar de 12 interpretaciones en vivo, temas que se desprenden de su álbum “Idols”.