El cantante Yungblood de 27 años de edad, estrenó Zombie con la actriz Florence Pugh como protagonista en una canción que es dedicada a las enfermeras y de la que te compartimos la letra completa.

El 30 de mayo Yungblood estrenó Zombie, una canción donde Florence Pugh de 29 años de edad, muestra el desgastante trabajo de las enfermeras y las crisis emocionales que viven con sus pacientes.

Letra en español de Zombie de Yungblood con Florence Pugh

Con 31 mil reproducciones a una hora de que Yungblood estrenó Zombie, aquí te dejamos la letra completa en español de su canción dedicada a las enfermeras.

“Si hablara de las palabras, dolerían, dolerían.

Así que si me preguntaras por el dolor,

mentiría, mentiría. Para aclarar mi mente,

necesito tiempo. Pero se acaba, se acaba.

Oh, sé que no puedo vivir sin ti.

Pero este mundo seguirá girando si lo haces.

¿Querrías que pareciera un zombie?

¿Me querrías, me querrías, me querrías?

Podríamos tomar una nave espacial a la luna,

pero nos estrellaríamos, no duraría.

Porque el mundo es solo un producto de los

tontos. Una mirada vacía, no les importa.

Así que reza, casi estás ahí. Pero se acaba, se acaba.

Oh, sé que no puedo vivir sin ti.

Pero este mundo seguirá girando si lo haces.

¿Querrías que pareciera un zombi?

¿Me querrías, me querrías, me querrías?

¿Acaso querrías que pareciera un zombi?

¿Acaso me querrías, me querrías, me querrías?

Oh, no sé en qué casa estarás ahora.

Pero amarás cada momento, créeme.

¿Acaso querrías que pareciera un zombi?

¿Acaso me querrías, me querrías, me querrías?”.

Agradecen a Yungblood su canción Zombie dedicada a las enfermeras

Yungblood estrenó su canción Zombie con Florence Pugh como protagonista en su composición dedicada a las enfermeras que le están agradeciendo.

Florence Pugh en el video de Zombie de Yungblood. (YouTube/YUNGBLUD / Tomada de video)

Es mediante el video en YouTube que usuarias le están agradeciendo a Yungblood mostrar “el otro lado” de lo que viven las enfermeras.

Asimismo, Zombie desató agradecimiento a los cuidadores, enfermeros y “personas que ayudan a los demás”.

Por otra parte, los fans de Florence Pugh también se hicieron presentes, asegurando que su actuación en Zombie de Yungblood es “digna de un Oscar”.