El Malilla forma parte del listado de Forbes de líderes jóvenes de México, donde se destaca que fue el primer reguetonero mexicano en presentarse en Coachella.

La revista Forbes reconoció a 30 jóvenes menores de 30 años con influencia en diversos ámbitos, donde resaltan nombres como el de la astronauta Mónica Ortiz Álvarez.

El Malilla forma parte del exclusivo listado de jóvenes influyentes de Forbes

Fernando Hernández Flores, El Malilla, forma parte del listado de jóvenes influyentes en México por su trayectoria en la música.

El Malilla lleva cerca de 11 años creando música urbana, la cual lo ha llevado a escenarios internacionales como el Coachella.

El Malilla, cantante. (@elmalilla_)

En entrevista con Forbes, El Malilla recordó que inició escribiendo canciones a los 15 años y creció escuchando cumbias, rock y salsa en su casa en el municipio de Chalco, Estado de México.

La carrera de El Malilla no solo destaca en la música, pues en enero de 2026 debutó como modelo en la Semana de la Moda en París.

Además, El Malilla incursionó como empresario y lanzó su propia taquería en la colonia Doctores.

En entrevista con De Primera Mano, El Malilla expresó que estaba feliz por ser parte de la exclusiva lista de jóvenes influyentes en México.

“Estoy muy feliz, muy contento, porque Forbes es una revista muy prestigiosa” El Malilla

El Malilla está orgulloso de ser del Edomex y aparecer en Forbes

Fernando Hernández Flores expresó que varias veces han subestimado su talento o trabajo por ser del Estado de México.

“Venimos de un lugar donde nos hacen menos, venimos de un lugar llamado Estado de México y como que nosotros no tenemos ni voz, ni voto, ni sueños” El Malilla

El Malilla mencionó que ser reconocido es importante para él y para quienes pertenecen al Estado de México: “Realmente podemos hacer cosas muy grandes”

El cantante siente que tiene una gran responsabilidad, pues es ejemplo de otros para cumplir sus sueños, pero aclara que él solo quiere hacer música.

Mientras tanto, El Malilla está de gira en Estados Unidos y agradece la aceptación que ha tenido en este país.