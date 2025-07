Frijolero, el clásico tema de Molotov, estrenará una versión jamás imaginada: Un remix con Belinda y Snow Tha Product.

Así lo reveló la mismísima Belinda en sus redes sociales, dando un adelanto del nuevo sonido que tendrá, ahora al estilo tumbado y bajo el título Somos Frijoleros.

La noticia causó sensación entre los fans de Belinda, quienes afirman que no pueden esperar a escuchar el tema que ya tiene el visto bueno de Molotov.

Letra de Frijolero, el clásico de Molotov que tendrá remix con Belinda

La letra de Frijolero de Molotov se convirtió en un símbolo de denuncia social. Aquí te la recordamos:

“Yo ya estoy hasta la madre

De que me pongan sombrero

Escucha entonces cuando digo

No me llames frijolero

Y aunque exista algún respeto

Y no metamos las narices

Nunca inflamos la moneda

Haciendo guerra a otros países

Te pagamos con petróleo

E intereses nuestra deuda

Mientras tanto no sabemos

Quien se queda con la feria

Aunque nos hagan la fama

De que somos vendedores

De la droga que sembramos

Ustedes son consumidores

Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner

Stay on your side of that goddamn river

Don’t call me gringo, you beaner

No me digas beaner, Mr. Puñetero

Te sacaré un susto por racista y culero

No me llames frijolero

Pinche gringo puñetero

Chingao

Now I wish I had a dime

For every single time

I’ve gotten stared down

For being in the wrong side of town

And a rich man I’d be

If I had that kind of chips

Lately I wanna smack the mouths of these racists

Podrás imaginarte desde afuera

Ser un mexicano cruzando la frontera

Pensando en tu familia mientras que pasas

Dejando todo lo que tú conoces atrás

Si tuvieras tú que esquivar las balas

De unos cuantos gringos rancheros

¿Les seguirás diciendo “good for nothing wetback”?

Si tuvieras tú que empezar de cero

Now why don’t you look down to where your feet is planted

That U.S. Soil that makes you take shit for granted

If not for Santa Ana, just to let you know

That where your feet are planted would be México

Correcto!

Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner

Stay on your side of that goddamn river

Don’t call me gringo, you beaner

No me digas beaner, Mr. Puñetero

Te sacaré un susto por racista y culero

No me llames frijolero

Pinche gringo puñetero

Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner

Stay on your side of that goddamn river

Don’t call me gringo, you beaner

No me digas beaner, Mr. Puñetero

Te sacaré un susto por racista y culero

No me llames frijolero

Pinche gringo (¿pinche gringo qué?)

Puñetero"

¿Qué significa la letra de Frijolero de Molotov?

La canción Frijolero fue lanzada en 2003, como parte del álbum Dance and Dense Denso.

Desde entonces, el tema de Molotov, que hoy es todo un clásico, se convirtió en un símbolo de denuncia social.

La letra aborda la xenofobia y discriminación que enfrentan los mexicanos en Estados Unidos.

El tema fue inspirado por una experiencia personal del baterista Randy Ebright, originario de Estados Unidos, quien vivió un episodio de racismo contra su hija, que era apenas una bebé.

En el documental Gimme the power, Randy contó que su expareja y madre de sus hijas mayores se disponía a tomar unas vacaciones en Estados Unidos con su familia.

Al llegar a migración, la mujer, que tenía visa americana, se formó en una fila equivocada.

Lo que los agentes estadounidenses tomaron como pretexto para revisarla minuciosamente y a su pequeña hija, argumentando que su apariencia no era la de un ciudadano estadounidense común .

Randy se molestó tanto con lo sucedido que se los contó a sus compañeros de Molotov, con quienes logró convertir el incidente en la canción Frijolero.

Molotov, banda de rock. (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)