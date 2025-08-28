Supernova: Orígenes apenas ocurrió y ya hay más de una personalidad que se quiere subir al ring siendo El Yaki de 35 años de edad, quien cree que puede pelear con Edwin Luna como “camaradas”.

Así como influencers puedes subirse al ring de Supernova: Orígenes, El Yaki ve la posibilidad de que artistas lo hagan también, por lo que retó a Edwin Luna de 37 años de edad, a animarse.

¿Edwin Luna contra El Yaki? Ya hubo reto para pelearse en Supernova: Orígenes 2026

El evento de Supernova: Orígenes ha dado mucho de qué hablar, pues luego de las personalidades que se subieron al ring no ha faltado quien se ofrezca para soltar unos golpes.

Ahora fue El Yaki, según una entrevista que dio a Sale el Sol, el que compartió su interés por subirse al ring de Supernova: Orígenes, con Edwin Luna.

Edwin Luna, cantante. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Más allá de que exista una rivalidad entre El Yaki y Edwin Luna, el cantante de “Déjalo Así” compartió interés en poder pelear con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, pero como “camaradas”.

Y es que aseguró que ha escuchado que ellos serían bueno rivales para Supernova: Orígenes, por lo que cree se pueden dar “unos madrazitos como camaradas”.

“Ya vi que está curado ese cotorreo [Supernova: Orígenes] de hecho aquí anda Edwin Luna, yo ya escuché una propuesta que quieren que me ponga los guantes con Edwin Luna. Somos compadres, camaradas, pero de camaradas, unos madrazitos de camaradas, unos trompitos”. El Yaki, cantante.

Edwin Luna y El Yaki nunca se han enfrentado como rivales pese a reto de subirse a Supernova: Orígenes 2026

El Yaki quiere subirse al ring de Supernova: Orígenes con Edwin Luna, pero estos nunca han sido rivales, solamente compañeros de juego.

Aunque El Yaki sabe que sería una buena pelea en el ring subirse con Edwin Luna, lo que lo hace más interesante es que son “camaradas”.

El Yaki, cantante. (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Y es que las declaraciones del cantante se dieron en el partido de futbol de La Mejor llamado El Juego de las Estrellas 2025.

Sin embargo, en este partido Edwin Luna y El Yaki fueron compañeros de equipo, pues ambos estaban en ‘Bandas’ jugando contra los ‘Norteños’.

¿Sera que Supernova: Orígenes será el ‘escenario’ para ver pelear a El Yaki con Edwin Luna?