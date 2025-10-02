Ilse Landeros es exesposa de Miguel Luna, hermano de Edwin Luna, acusado de presunto abuso sexual.

Tras 3 años de proceso legal, Ilse Landeros denunció públicamente que las autoridades de Nuevo León no han avanzado en el caso de su hija.

¿Quién es Ilse Landeros? La exesposa del hermano de Edwin Luna

Ilse Landeros es la exesposa de Miguel Luna, acusado de abusar durante 3 años de su hijastra.

La madre de la víctima señala que el caso lo denunció en 202, pero las autoridades siguen sin dictar sentencia contra Miguel Luna.

Además, Miguel Luna sigue el proceso en libertad y las autoridades no determinaron medidas de protección para la víctima y su familia.

Ilse Landeros, exesposa del hermano de Edwin Luna (Facebook/SinPelosMx)

Miguel Luna, hermano de Edwin Luna acusado de abuso (Facebook/Ilselanderos)

Ilse Landeros denunció a Miguel Luna por abuso sexual en Nuevo León

El pasado 30 de septiembre, Ilse Landeros compartió una publicación en Facebook para denunciar que no hay avances en su denuncia contra Miguel Luna.

Ilse Landeros explicó que hace 3 años descubrió una foto íntima de su hija en el celular de Miguel Luna, quien aceptó los hechos y huyó a Texas.

Miguel Luna es exregidor de Pesquería, Nuevo León y hermano de Edwin Luna, por lo que Ilse Landeros teme que sus influencias afecten el caso en su contra.

Ilse Landeros narró en el podcast “Sin pelos MX”, que fue ella quien localizó a Miguel Luna y logró que lo extraditaran a México.

A pesar de que Miguel Luna ya fue vinculado a proceso, un juez ha diferido las audiencias entorpeciendo el caso.

Además, Ilse Landeros señala a una magistrada de permitirle a Miguel Luna estar en libertad mientras se lleva a cabo el proceso.

Ilse Landeros denuncia que Miguel Luna podría huir o hacerle daño a ella y su hija.

Por lo que, Ilse Landeros solicita a las autoridades de Nuevo León que retomen su caso para que su hija obtenga justicia.