Luego de mucha espera, se liberó el lineup del EDC México 2026, además de las fechas del festival y el precio de los boletos para el mismo.
Aquí te daremos todos los detalles del lineup del EDC México 2026, así como el resto de la información acerca del festival de música electrónica.
Lineup del EDC México 2026
El lineup del EDC México 2026 incluirá a más de 100 artistas reconocidos de la escena de la música electrónica, los cuales se darán cita los días del festival.
Aquí tienes a los más destacados del lineup del EDC México 2026:
- 99999999
- Above & Beyond
- Adam Beyer
- Adam Ten - Mita Gami
- Adrian Millz b2b Cloudy
- Armed Spins b2b LP Giobbi
- Alesso
- Alex Wann
- Alesha
- Alok
- Angerfist
- Anna
- Anyma
- Aranxa b2b K1
- Archie Hamilton b2b Riordan
- Armand Van Helden
- Atliens
- Audien
- Azyr
- Beltrán b2b Maetrix aka Maceo Plex
- Ben Hemsley
- Ben Sterling
- Black Tiger Sex Machine
- Bolo
- Brosa
- Brunello
- B$no
- Calussa
- Camelphat
- Celice b2b Sadgal
- Charlotte de Witte
- Chris Lake
- Chris Lorenzo
- Cristoph
- Cristal b2b Sommer
- Darude
- Deer Jade
- Dennis Cruz
- Dezko
- Diesel (Aka Shaquille O’ Neal)
- Diplo b2b Hugel
- Discip
- DJ GGola
- DJibouti
- Dombresky
- Eli & Fur
- Eli Brown
- Emesopa
- Enrico Sanguliano
- Eptic
- Felipe Gordon
- Fenrick b2b Prada2000
- Fito Silva
- Fumi b2b Serafina
- Funk Tribu
- Gareth Emery
- Getter
- Griz
- Graveogr
- Hardwell
- Hayla
- Hesis
- Holy Priest
- Honeyluv
- Ima
- Indira Paganotto
- Indo Warehouse
- Infected Mushroom
- Interplanetary Criminal
- Isoxo
- James Hype
- Jamie Jones
- Jeffrey Sutorius
- Jessica Audifrered
- John Summit
- Joseph Capriati
- Josh Baker
- JSTJR
- Junki Kid
- Kai Wachi
- Karlo
- Kassie
- Kate Gozz & Ana Morss present: B2BLondes
- Kawas
- Kevin de Vries
- Key4050
- Ki/Ki
- Kinahau
- Knock 2
- Le Twins
- Level Up
- Levity
- Little D
- Lokier
- Loud Luxury
- Malugi
- Maria NocheyDia
- Mario Santander
- Ma$$sano
- Matt
- Matty Ralph
- Mau P b2b The Martinez Brothers
- Max Styler
- Michael Mayer b2b Rebolledo
- Mike Posner
- Mind Against
- Mi$h
- Mita Gami (Sunset set)
- Minty
- Nils Hoffmann
- Noise Mafia b2b Peter Blue
- Novah
- 8onthebeat
- Pahua
- Pato Shoucair
- Patrice Baumel
- Peces Raros
- Restricted
- Rigopolar
- Roman Messer
- Rossl
- ROZ
- Sam Feldt
- Sammy Virji
- San Holo
- Sander Van Doorn
- Saza Fischer
- Sebaxxss
- Seth Troxler
- Shanti Clasing
- Sickmode
- Sídney Charles
- Silvie Loto
- $imone
- Sol Ortega
- Sound Rush
- Steve Angello
- Sullivan King
- Sultan + Shepard
- TAAO
- Tape B
- TBX
- The Bloody Beetroots
- 3Ball MTY
- The Wookies
- Tom & Collins
- TRYM
- Valentino Khan
- Vertille
- Villaseñor
- Vini Vici
- Westend
- Xandra
- Yotto
- Yousuke Yukimatsu
- Zedd
Fechas del EDC México 2026
El EDC México 2026 se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodriguez de la CDMX.
El cual está ubicado en Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX.
Precio de boletos del EDC México 2026
Además del lineup del EDC México 2026, ya tenemos el precio de los boletos en Ticketmaster, así como la fecha de la preventa:
- Preventa Banamex: 6 de Noviembre a las 2:00 p.m.
- Venta General: 7 de Noviembre a las 2:00 p.m.
El precio de los boletos del EDC México 2026 son los siguientes:
- Abono General Fase 1: 4 mil 451 pesos
- Abono General Fase 2: 4 mil 699 pesos
- Abono General Fase 3: 4 mil 898 pesos
- Abono Comfort Pass Fase 1: 6 mil 262 pesos
- Abono Comfort Pass Fase 2: 6 mil 621 pesos
- Abono Comfort Pass Fase 3: 6 mil 968 pesos
- Abono Citibanamex Plus Fase 1: 8 mil 159 pesos
- Abono Citibanamex Plus Fase 2: 8 mil 556 pesos
- Abono Citibanamex Plus Fase 3: 9 mil 39 pesos
El precio de todos los boletos ya cuentan con recargos por uso de la plataforma.