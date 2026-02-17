La edición número 12 del EDC México 2026 está por llegar este fin de semana con conciertos el 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Por lo que ya les tenemos todo lo que deben saber de los horarios por día de EDC México 2026.

Horarios EDC México 2026: viernes 20 de febrero

Estos son los horarios por escenario para el EDC México 2026 del viernes 20 de febrero:

Escenario KineticFIELD

4:00 pm – 4:50 pm — Saza Fischer

4:50 pm – 5:50 pm — Crystal B2B Sommer

5:50 pm – 6:50 pm — Sno

6:50 pm – 7:52 pm — Gareth Emery

7:52 pm – 7:56 pm — Intermezzo: Tranceformation

7:56 pm – 9:21 pm — James Hype

9:21 pm – 9:25 pm — Intermezzo: This Is House Music

9:25 pm – 10:45 pm — Knock2

10:45 pm – 10:49 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City

10:49 pm – 12:19 am — Above & Beyond

12:19 am – 12:23 am — Intermezzo: Technopolis

12:23 am – 1:53 am — Hardwell

1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration – City of Sound

Escenario CircuitGROUNDS

4:00 pm – 4:45 pm — Matt

4:45 pm – 5:45 pm — Aaron Sevilla

5:45 pm – 6:45 pm — Honeyluv

6:45 pm – 8:00 pm — Armand Van Helden

8:00 pm – 9:15 pm — Max Styler

9:15 pm – 10:30 pm — CamelPhat

10:30 pm – 12:00 am — Chris Lake

12:00 am – 2:00 am — Mau P B2B The Martinez Brothers

Escenario NeonGARDEN

4:00 pm – 5:15 pm — Baggi

5:15 pm – 6:30 pm — DJ Gigola

6:30 pm – 8:00 pm — KVNTRIBU

8:00 pm – 9:30 pm — KI/KI

9:30 pm – 11:00 pm — Indira Paganotto

11:00 pm – 12:30 am — Yousuke Yukimatsu

12:30 am – 2:00 am — 999999999

Horarios por día de EDC México 2026: lo que debes saber (Ocesa)

Horarios EDC México 2026: sábado 21 de febrero

Horarios por escenario para el sábado 21 de febrero en el EDC México 2026:

Escenario KineticFIELD

3:00 pm – 3:45 pm — Little D

3:45 pm – 4:30 pm — Hajj

4:30 pm – 5:25 pm — Xandra

5:25 pm – 6:22 pm — Mike Posner

6:22 pm – 7:22 pm — Sam Feldt

7:22 pm – 8:28 pm — Dombresky

8:28 pm – 8:32 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City

8:32 pm – 9:46 pm — Loud Luxury

9:46 pm – 9:50 pm — Intermezzo: Tranceformation

9:50 pm – 11:00 pm — Alok

11:00 pm – 11:04 pm — Intermezzo: This Is House Music

11:04 pm – 12:34 am — Diplo B2B Hugel

12:34 am – 12:38 am — Intermezzo: Technopolis

12:38 am – 1:53 am — Alesso

1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration: City of Sound

Escenario CircuitGROUNDS

3:00 pm – 4:00 pm — Kassie

4:00 pm – 5:00 pm — Shanti Clasing

5:00 pm – 6:00 pm — Lokier

6:00 pm – 7:00 pm — Røz

7:00 pm – 8:15 pm — ANNA

8:15 pm – 9:30 pm — Enrico Sangiuliano

9:30 pm – 11:00 pm — Eli Brown

11:00 pm – 12:30 am — Adam Beyer

12:30 am – 2:00 am — Charlotte de Witte

Escenario NeonGARDEN

3:00 pm – 4:00 pm — Villaseñor

4:00 pm – 5:00 pm — Brunello

5:00 pm – 6:15 pm — Silvie Loto

6:15 pm – 8:00 pm — Josh Baker

8:00 pm – 10:00 pm — Adam Ten B2B Mita Gami

10:00 pm – 12:00 am — Seth Troxler

12:00 am – 2:00 am — Joseph Capriati

Horarios por día de EDC México 2026: lo que debes saber (Ocesa)

Horarios EDC México 2026: domingo 22 de febrero

Los horarios por escenario para el domingo 22 de febrero en el EDC México 2026 serán:

Escenario KineticFIELD

3:00 pm – 3:45 pm — Yissel de Anda

3:45 pm – 4:45 pm — Karlo

4:45 pm – 5:45 pm — Tom & Collins

5:45 pm – 6:53 pm — Malugi

6:53 pm – 8:22 pm — Ahmed Spins B2B LP Giobbi

8:22 pm – 8:26 pm — Intermezzo: Tranceformation

8:26 pm – 9:56 pm — Kevin de Vries

9:56 pm – 10:00 pm — Intermezzo: This Is House Music

10:00 pm – 11:15 pm — Steve Angello

11:15 pm – 11:19 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City

11:19 pm – 12:34 am — John Summit

12:34 am – 12:38 am — Intermezzo: Technopolis

12:38 am – 1:53 am — Anyma

1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration: City of Sound

Escenario CircuitGROUNDS

3:00 pm – 4:00 pm — Ana Morss & Kate Gozz Present: B2Blondes

4:00 pm – 5:00 pm — Pahua

5:00 pm – 6:25 pm — Westend

6:25 pm – 7:15 pm — Hayla

7:15 pm – 8:30 pm — JigitZ

8:40 pm – 9:55 pm — GRiZ

10:00 pm – 11:15 pm — ISOxo

11:15 pm – 12:45 am — Sammy Virji

12:45 am – 2:00 am — Zedd

Escenario NeonGARDEN

3:00 pm – 4:00 pm — MNTY

4:00 pm – 5:00 pm — Andre VII

5:00 pm – 6:00 pm — DJIBOUTI

6:00 pm – 7:00 pm — Rossi.

7:00 pm – 8:00 pm — Ben Sterling

8:00 pm – 9:30 pm — Dennis Cruz

9:30 pm – 11:00 pm — Jamie Jones

11:00 pm – 12:30 am — AK Macéo B2B Alex

12:30 am – 2:00 am — Beltran B2B Metrik