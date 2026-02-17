Horarios por día de EDC México 2026: lo que debes saber

La edición número 12 del EDC México 2026 está por llegar este fin de semana con conciertos el 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Por lo que ya les tenemos todo lo que deben saber de los horarios por día de EDC México 2026.
Horarios EDC México 2026: viernes 20 de febrero
Estos son los horarios por escenario para el EDC México 2026 del viernes 20 de febrero:
Escenario KineticFIELD
- 4:00 pm – 4:50 pm — Saza Fischer
- 4:50 pm – 5:50 pm — Crystal B2B Sommer
- 5:50 pm – 6:50 pm — Sno
- 6:50 pm – 7:52 pm — Gareth Emery
- 7:52 pm – 7:56 pm — Intermezzo: Tranceformation
- 7:56 pm – 9:21 pm — James Hype
- 9:21 pm – 9:25 pm — Intermezzo: This Is House Music
- 9:25 pm – 10:45 pm — Knock2
- 10:45 pm – 10:49 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City
- 10:49 pm – 12:19 am — Above & Beyond
- 12:19 am – 12:23 am — Intermezzo: Technopolis
- 12:23 am – 1:53 am — Hardwell
- 1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration – City of Sound
Escenario CircuitGROUNDS
- 4:00 pm – 4:45 pm — Matt
- 4:45 pm – 5:45 pm — Aaron Sevilla
- 5:45 pm – 6:45 pm — Honeyluv
- 6:45 pm – 8:00 pm — Armand Van Helden
- 8:00 pm – 9:15 pm — Max Styler
- 9:15 pm – 10:30 pm — CamelPhat
- 10:30 pm – 12:00 am — Chris Lake
- 12:00 am – 2:00 am — Mau P B2B The Martinez Brothers
Escenario NeonGARDEN
- 4:00 pm – 5:15 pm — Baggi
- 5:15 pm – 6:30 pm — DJ Gigola
- 6:30 pm – 8:00 pm — KVNTRIBU
- 8:00 pm – 9:30 pm — KI/KI
- 9:30 pm – 11:00 pm — Indira Paganotto
- 11:00 pm – 12:30 am — Yousuke Yukimatsu
- 12:30 am – 2:00 am — 999999999
Horarios EDC México 2026: sábado 21 de febrero
Horarios por escenario para el sábado 21 de febrero en el EDC México 2026:
Escenario KineticFIELD
- 3:00 pm – 3:45 pm — Little D
- 3:45 pm – 4:30 pm — Hajj
- 4:30 pm – 5:25 pm — Xandra
- 5:25 pm – 6:22 pm — Mike Posner
- 6:22 pm – 7:22 pm — Sam Feldt
- 7:22 pm – 8:28 pm — Dombresky
- 8:28 pm – 8:32 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City
- 8:32 pm – 9:46 pm — Loud Luxury
- 9:46 pm – 9:50 pm — Intermezzo: Tranceformation
- 9:50 pm – 11:00 pm — Alok
- 11:00 pm – 11:04 pm — Intermezzo: This Is House Music
- 11:04 pm – 12:34 am — Diplo B2B Hugel
- 12:34 am – 12:38 am — Intermezzo: Technopolis
- 12:38 am – 1:53 am — Alesso
- 1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration: City of Sound
Escenario CircuitGROUNDS
- 3:00 pm – 4:00 pm — Kassie
- 4:00 pm – 5:00 pm — Shanti Clasing
- 5:00 pm – 6:00 pm — Lokier
- 6:00 pm – 7:00 pm — Røz
- 7:00 pm – 8:15 pm — ANNA
- 8:15 pm – 9:30 pm — Enrico Sangiuliano
- 9:30 pm – 11:00 pm — Eli Brown
- 11:00 pm – 12:30 am — Adam Beyer
- 12:30 am – 2:00 am — Charlotte de Witte
Escenario NeonGARDEN
- 3:00 pm – 4:00 pm — Villaseñor
- 4:00 pm – 5:00 pm — Brunello
- 5:00 pm – 6:15 pm — Silvie Loto
- 6:15 pm – 8:00 pm — Josh Baker
- 8:00 pm – 10:00 pm — Adam Ten B2B Mita Gami
- 10:00 pm – 12:00 am — Seth Troxler
- 12:00 am – 2:00 am — Joseph Capriati
Horarios EDC México 2026: domingo 22 de febrero
Los horarios por escenario para el domingo 22 de febrero en el EDC México 2026 serán:
Escenario KineticFIELD
- 3:00 pm – 3:45 pm — Yissel de Anda
- 3:45 pm – 4:45 pm — Karlo
- 4:45 pm – 5:45 pm — Tom & Collins
- 5:45 pm – 6:53 pm — Malugi
- 6:53 pm – 8:22 pm — Ahmed Spins B2B LP Giobbi
- 8:22 pm – 8:26 pm — Intermezzo: Tranceformation
- 8:26 pm – 9:56 pm — Kevin de Vries
- 9:56 pm – 10:00 pm — Intermezzo: This Is House Music
- 10:00 pm – 11:15 pm — Steve Angello
- 11:15 pm – 11:19 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City
- 11:19 pm – 12:34 am — John Summit
- 12:34 am – 12:38 am — Intermezzo: Technopolis
- 12:38 am – 1:53 am — Anyma
- 1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration: City of Sound
Escenario CircuitGROUNDS
- 3:00 pm – 4:00 pm — Ana Morss & Kate Gozz Present: B2Blondes
- 4:00 pm – 5:00 pm — Pahua
- 5:00 pm – 6:25 pm — Westend
- 6:25 pm – 7:15 pm — Hayla
- 7:15 pm – 8:30 pm — JigitZ
- 8:40 pm – 9:55 pm — GRiZ
- 10:00 pm – 11:15 pm — ISOxo
- 11:15 pm – 12:45 am — Sammy Virji
- 12:45 am – 2:00 am — Zedd
Escenario NeonGARDEN
- 3:00 pm – 4:00 pm — MNTY
- 4:00 pm – 5:00 pm — Andre VII
- 5:00 pm – 6:00 pm — DJIBOUTI
- 6:00 pm – 7:00 pm — Rossi.
- 7:00 pm – 8:00 pm — Ben Sterling
- 8:00 pm – 9:30 pm — Dennis Cruz
- 9:30 pm – 11:00 pm — Jamie Jones
- 11:00 pm – 12:30 am — AK Macéo B2B Alex
- 12:30 am – 2:00 am — Beltran B2B Metrik