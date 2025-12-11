Dua Lipa no quiere dejar México. Revelan que ofrecería un concierto exclusivo en Cancún como parte de las festividades de fin de año.

A pocos días de haber concluido su Radical Optimism Tour, Dua Lipa volverá a los escenarios, pero en esta ocasión en un evento privado organizado por una compañía estadounidense.

Lo que se sabe sobre el concierto exclusivo de Dua Lipa en Cancún, México

Dua Lipa fue anunciada como la artista principal del cierre de las celebraciones de fin de año de Power Home Remodeling, empresa de remodelación de hogares.

Fecha: 12 de diciembre

Lugar: En Hotel Moon Palace The Grand en Cancún, Quintana Roo

Por el momento, los detalles sobre el setlist y la producción para este evento son limitados.

La información fue compartida a través de las redes sociales, donde se informa que la actuación de Dua Lipa forma parte del festival interno llamado “Quest”, donde se combina música, convivencia y bienestar.

Se trata de un evento de Power Home Remodeling en el que se reconoce el desempeño de trabajadores y socios comerciales, mediante una serie de actividades exclusivas que se extienden por tres días.

Dua Lipa con el iPhone 17 Pro (Especial)

Dua Lipa no es la única que se presentará en evento privado en Cancún

Cabe señalar que Dua Lipa no es la única que se va a presentar en este evento de tres días, y es que para este año se confirmó a:

Blink-182

Kings of Leon

Rufus Du Sol

Sofi Tukker

Shaboozey

Kid Cudi

No es la primera vez que empresa llama la atención del público por los artistas que lleva a sus eventos; antes, han celebrado conciertos privados con:

The Killers

Post Malone

Bruno Mars

Weezer

Justin Timberlake

Wiz Khalifa

Power Home Remodeling realiza este evento desde hace 13 años con el objetivo de celebrar los logros del personal y fortalecer sus vínculos dentro del ambiente laboral.

Este evento comenzó como una fiesta decembrina, pero evolucionó hasta convertirse en un festival con música en vivo.

El evento se realiza en Cancún donde los asistentes reciben hospedaje, alimentos, regalos corporativos y acceso total a los conciertos de los artistas invitados.