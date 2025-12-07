Dua Lipa sorprende al cantar Amor prohibido de Selena en su último concierto en México, pero eligió está canción por una razón muy especial.

Ante miles de fans, Dua Lipa ofreció su tercera presentación en el Estadio GNP Seguros en la CDMX con un homenaje a la cultura mexicana.

Por está razón Dua Lipa cantó Amor prohibido de Selena en su concierto en México

En México habría gran expectación por la canción que elegiría Dua Lipa en su última presentación luego de que en sus dos conciertos anteriores cantó: Bésame mucho y Oye mi amor.

Por qué Dua Lipa cantó Amor prohibido de Selena en su concierto en México (@dualipanoticia / X )

Para cerrar su tour Dua Lipa se inclinó por cantar Amor prohibido de Selena, pero lo hizo por una razón muy especial.

Y es que Dua Lipa confesó que recordó a la reina del Tex-Mex porque se siente identificada con ella, ya que al igual que Selena siente que pertenece a dos lugares.

En su presentación, Dua Lipa destacó que siente que es albanesa e inglesa, así como Selena era mexicana y estadounidense.

“Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, algo con lo que me identifico profundamente y yo siento que soy albanesa e inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense” Dua Lipa

A lo largo de su Radical Optimism Tour, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al cantar una canción sorpresa, apostando por temas representativos de cada ciudad en la que se presentó.

Dua lipa y último cover para cerrar la gira, “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla (full) @ Méxicopic.twitter.com/6JNISxn5mw — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 6, 2025

Así se despidió Dua Lipa de México tras el fin de su Radical Optimism Tour

El 5 de diciembre Dua Lipa concluyó su Radical Optimism Tour con un gran concierto en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

A lo largo de su estancia en la CDMX, Dua Lipa mostró tener un gran amor a México y es que se dio tiempo de pasear por la ciudad.

Visitó restaurantes de mariscos, boutiques locales, bares con música salsa y hasta modestas taquerías.

A través de las redes sociales, Dua Lipa mostró la gran cercanía que siente con la cultura mexicana y así quedó demostrado en su mensaje de despedida.

En sus redes sociales, Dua Lipa agradeció por 92 conciertos, los cuales en pesaron en mayo pasado y gracias a los cuales pudo recorrer todo el mundo.

“¡Qué vida! ¡Qué alegría! Gracias, Optimismo Radical, por este año y medio tan gratificante. ¡92 conciertos desde mayo pasado, por todo el mundo con los mejores!” Dua Lipa

Dua Lipa agradeció a México por tres noches increíbles llenas de amor y energía.

“Gracias, Ciudad de México, por su amor y energía, y por invitarnos durante tres noches. Increíblemente agradecidos” Dua Lipa

En su mensaje, Dua Lipa reconoció que todavía no asimila lo que ha vivido, por lo que por el momento solo puede agradecer por todo el apoyo que ha recibido.

“Todavía lo estoy asimilando, quizás me lleve un segundo... pero por ahora, gracias y los quiero muchísimo. ¡Optimismo Radical para siempre!” Dua Lipa