Dua Lipa sorprendió a todos sus seguidores con el estreno de “Live From Mexico”, que fue grabado durante los tres conciertos que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

“Live From Mexico” ya se encuentra disponible de forma gratuita a través de su canal oficial de YouTube.

Ya está disponible “Live From Mexico”, grabado durante los tres conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros

En diciembre pasado, Dua Lipa ofreció tres conciertos (sold out) en el Estadio GNP Seguros de la CDMX como parte de su gira Radical Optimism Tour.

De sus conciertos en la CDMX surgió “Live From Mexico”, un concert film de dos horas de duración que documenta el cierre de su exitosa gira mundial.

“Live From Mexico” se estrenó este jueves 21 de mayo en el canal oficial de YouTube de Dua Lipa a las 11:00 am, tiempo centro de México.

La producción captura momentos emblemáticos, incluyendo éxitos globales y una colaboración especial con la banda Maná, resaltando el fuerte vínculo emocional con sus seguidores mexicanos.

“Live From Mexico” lleva al público nuevamente a la energía y atmósfera que se vivió durante las tres noches en el Estadio GNP Seguros.

Con “Live From Mexico”, Dua Lipa muestra su conexión con México

En “Live From Mexico” el público podrá ver un espectáculo cargado de coreografías, visuales y algunos de los temas más representativos de la cantante, entre los que se encuentran:

Training Season

Levitating

Physical

Houdini

Don’t Start Now

Break My Heart

Hallucinate

Love Again

Anything for Love

Dance the Night

Con “Live From Mexico”, Dua Lipa demuestra la gran relación que tiene con México, país que se ha convertido en una plaza importante en su carrera.

Además del material en video, se ha anunciado el estreno de un álbum en vivo que llegará a las plataformas digitales este 22 de mayo.

Con este lanzamiento, la artista concluye formalmente la etapa de su álbum “Radical Optimism”, celebrando la euforia y el optimismo compartido durante su recorrido internacional.