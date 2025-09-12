Ya empezó la fiesta alrededor de los conciertos de Oasis en la CDMX, pues la noche del jueves se vivió un show de drones relacionado con la banda.

Muchos fans pudieron ver a los drones de Oasis en el cielo de la CDMX, como una previa de lo que se vivirá en los conciertos de los días 12 y 13 de septiembre en la capital del país.

Drones de Oasis aparecieron en Chapultepec en la CDMX

Sin ningún aviso previo, varios drones iluminaron el cielo de la CDMX arriba del bosque de Chapultepec, con el logo de Oasis, durante varios minutos.

Los drones formaron un logo gigante de Oasis que se podía ver desde distintos puntos cercanos al bosque de Chapultepec, lo que desató la euforia de los fans.

Varios tomaron fotos y videos del momento, incluso hubo quienes capturaron el momento mientras se desplazaban por la Línea 3 del Cablebus.

Siendo esta una vista privilegiada para observar el show, aunque sea por unos cuantos segundos antes de descender y continuar el camino a casa.

No se sabe si durante los conciertos volveremos a ver los drones de Oasis, o es algo que se limitó a este momento previo al fin de semana.

Fans esperaban los drones de Oasis en la CDMX

Aunque nunca se avisó del despliegue de los drones de Oasis en la CDMX, muchos fans ya los esperaban con ansias desde que se anunciaron los conciertos.

Esto debido a que los drones de Oasis se han dejado ver en otras partes del mundo donde han tenido lugar los conciertos de esta esperada reunión.

Sin ir más lejos, fueron parte del inicio de la gira en julio de 2025 en Cardiff, donde se pudieron ver por primera vez en el cielo de la mencionada ciudad de Reino Unido.

Espectáculo que han replicado desde ese momento; así que para los fans en CDMX no era sí iban a llegar los drones, si no cuándo y dónde se podrían ver en la capital del país.