Better Man de Robbie Williams se estrenará este 27 de febrero en las salas de México pero ¿realmente vale la pena? La respuesta corta es sí.

Si bien a todos ha causado ruido que la biopic de Better Man de Robbie Williams de 51 años de edad, se presente protagonizada por un mono, en realidad tiene mucho sentido.

La respuesta del porqué Robbie Williams es un mono o mejor dicho, un chimpancé, no es respondida en la película, pero sí en tráilers y en entrevistas al cantante.

Pero ¿por qué Better Man de Robbie Williams es la mejor película biográfica de un cantante, y más cuando está protagonizada por un mono que pudiera no ser tan atractivo?

Especialmente cuando Better Man de Robbie Williams sale en un tiempo en donde las películas biográficas abundan y ha habido tantas tan alabadas como:

‘Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury’ (2018) protagonizada por Rami Malek de 43 años de edad

‘A Complete Unknown’ (2024) protagonizada por Timothée Chalamet

Te decimos a continuación porqué Better Man de Robbie Williams de Michael Gracey de 49 años de edad, redefine el estilo de películas biográficas para un género que está siendo sobreexplotado.

Better Man de Robbie Williams narra su historia conmoviendo hasta las lágrimas a la audiencia

¿Qué es lo que hace diferente a la película de Better Man de Robbie Williams y porqué todas las biopics deberían seguir su ejemplo?

Iniciando con lo más obvio: Robbie Williams es interpretado por un mono en CGI interpretado por Jonno Davies de 32 años de edad.

Pero esto solo lo hace un gran acierto en Better Man de Robbie Williams, pues el espectador se enfoca en disfrutar la película en vez de estudiar a detalle si es que el actor se parece o no a quien interpreta.

Pues la mayoría de las veces, se juzga mucho el maquillaje, el vestuario, la forma de actuar, de hablar y hasta de caminar de los actores que interpretan a alguien en una película biográfica; en Better Man de Robbie Williams no.

Y pese a que estas críticas no están en Better Man de Robbie Williams, eso no impidió que la calidad del CGI en la biopic fuera de primera, comparándola incluso con efectos visuales de la calidad de grandes franquicias como la de El Planeta de los Simios.

Otro de los puntos a favor es que Better Man de Robbie Williams está narrada por el propio cantante británico, que gracias a su sentido del humor inglés hace más llevadera la película.

Pues Robbie Williams fue conocido alguna vez por ser el “bad boy” del pop inglés, ser irreverente y brutalmente honesto, algo que no escatima en su propia película biográfica.

Better Man de Robbie Williams está dirigida por Michael Gracey quien, entre sus muchas películas dirigió The Greatest Showman con Hugh Jackman, una de las películas musicales más elogiadas de los últimos años.

Y en Better Man de Robbie Williams, Gracey vuelve a hacerlo con impresionantes números musicales, coreografías y en especial, un plano secuencia de la canción Rock DJ de Robbie Williams que deja boquiabierto a todo aquel que la ve.

Robbie Williams (Robbie Williams Twitter @robbiewilliams)

Las canciones de Robbie Williams son clave en Better Man, su película biográfica

Por supuesto, al contar la historia de Robbie Williams, uno de los cantantes pop más importantes de la década de los 90 y 2000, no podían quedar fuera sus éxitos.

Sin embargo, un punto clave de Gracey y que fue un completo acierto, fue poner las canciones más icónicas de Robbie Williams no en modo cronológico como la mayoría de las biopics hacen.

Sino que en Better Man de Robbie Williams, las canciones forman parte de momentos claves en la vida de Williams y que de cierta manera explican, fue lo que inspiraron al cantante y compositor a escribirlas.

Desde su ascenso a la fama en el grupo adolescente Take That, a las pérdidas más grandes de su vida; aunado a sus adicciones a las drogas y alcoholismo, las canciones de Robbie Williams aportan una emoción que la audiencia puede sentir a flor de piel durante toda la película.

No es necesario conocer a Robbie Williams para empatizar con él durante toda la película de Better Man, pero es seguro que quienes han sido fans y seguidores del cantante desde sus inicios, la disfrutarán más.

Como toda vida, la de Robbie Williams tiene buenos y malos momentos, aunque por un momento parece que todo lo que vive no es suficiente para que el cantante se sienta realizado después de alcanzar sus sueños.

Y es aquí en donde entra otra gran acierto en Better Man de Robbie Williams, realzándola como una de las mejores películas biográficas del año: toca el tema de la salud mental.

Robbie Williams estrena su película Better Man (Mauricio Ramirez/MTV Networks Mexico/CUARTOSCURO.COM / Cuartoscuro)

Better Man de Robbie Williams toca temas como la salud mental, las drogas y el ascenso a la fama siendo adolescente

Como es sabido, Robbie Williams ascendió a la fama muy rápido al formar parte del grupo juvenil Take That con tan solo 15 años de edad, en donde estuvo expuesto a todos los excesos como drogas y alcohol.

El propio Robbie Williams narra que, a los 21 años él ya era un alcohólico y sufría de depresión clínica, algo que no trató como debía ya que en los 90 y 2000 estaba mal visto tener una enfermedad mental.

Durante el transcurso de Better Man de Robbie Williams, se puede ver como pese a que pareciera que tiene todo, el cantante no puede ser feliz, tiene periodos largos de depresión y lucha contra sí mismo, contra su mente sin saber exactamente porqué.

Incluso narra que, cuando se presentó en Knebworth en 2003, siendo la cúspide de su carrera, no se sentía feliz y durante ese concierto, Robbie Williams nos narra que era lo que ocurría dentro de su mente.

En Better Man de Robbie Williams, el cantante alza la voz para visibilizar y dejar los tabúes alrededor de las enfermedades mentales como la depresión, y a pedir ayuda cuando más se necesita para evitar consecuencias graves, como la que pudo acabar con su vida en algún momento.

Pues solamente después de tocar fondo, fue cuando Robbie Williams pidió ayuda y enmendó parte de sus errores, pudiendo vivir una vida mejor después de todo lo que vivió.

Better Man de Robbie Williams es una película biográfica que hace emocionar a todo el público, que lo hace reír y llorar, y que al final se lleva un mensaje esperanzador después de todo lo que vivió uno de los máximos representantes del britpop.

En Better Man de Robbie Williams, él es el principal crítico de su vida, consciente de lo que es e incluso del personaje que le toca interpretar en el escenario, estando aquí la respuesta a la analogía del porqué es un mono.

Robbie Williams en los premios MTV Latinoamerica 2006 en México ( GERMÁN ROMERO/CUARTOSCURO.COM / Germán Romero)

Better Man de Robbie Williams conecta gracias a su ritmo y gracia de sus escenas

Better Man de Robbie Williams se estrena este 27 de febrero en todas las salas de cine de México; aunque desde el pasado 20 de febrero, hubo un preestreno y muchos ya se han dado cuenta de la gran película musical que es para ser una biografía.

Continuando con la analogía de porqué Robbie Williams se presenta como un mono en Better Man, él asegura que él siempre se ha visto como un mono y por ende, es así como los espectadores lo verán en Better Man y en los escenarios en los que se presente.

Siendo alguien talentoso, carismático, bromista, irreverente y caótico como se ha dejado ver desde el inicio de su carrera, en donde Better Man logra sacar lo mejor y lo peor de Robbie Williams, haciendo de sus escenas y el ritmo memorables para todos.

Dichas escenas que tienen ritmo y carisma, que aunado a las canciones que conectan con la audiencia, hacen de esta biopic musical una de las mejores en el ámbito, incluso superando a grandes musicales que hoy en día están nominados a los Oscar como Wicked o Emilia Pérez.

Better Man de Robbie Williams logra superar las expectativas, aunque debido al desconocimiento de quién es el cantante, especialmente en Estados Unidos, no abrió con una buena taquilla.

No obstante, en México y Latinoamérica es otra historia, ya que de hecho gracias a la cantante Yuridia quien popularizó el cover en español de ‘Angels’ de Robbie Williams, se hizo más conocido el cantante y compositor.

E incluso desde los 2000, la cadena de videos MTV presentaba sus canciones y videoclips, haciendo que Robbie Williams fuera una figura destacada del britpop en México y Latinoamérica más allá de su pelea con Liam Gallagher de Oasis, algo que también se retoma en Better Man.

En resumen, Better Man de Robbie Williams es una película biográfica de la cual las siguientes películas ya sean biopic o musicales, deberían aprender.

Pues Better Man de Robbie Williams retoma este género y lo hace suyo por completo, dando una sensación de frescura, entretenimiento y emociones que hacen empatizar con la vida de Robbie contada a su manera y a su más puro estilo irónico y controversial.