Murió Raquel Escalante, te contamos quién fue la presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala.

Lamentablemente, se dio a conocer la muerte de la modelo Raquel Escalante, quien brilló en el mundo del entretenimiento.

¿Quién fue Raquel Escalante?

Raquel Escalante fue una actriz, modelo influencer y reina de belleza.

A lo largo de su carrera, Raquel Escalante triunfó en certámenes internacionales.

Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala (@raquelescalantegt / Instagram)

¿Cuántos años tenía Raquel Escalante?

Al momento de su muerte, Raquel Escalante tenía 28 años de edad.

¿Quién era el esposo Raquel Escalante?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Raquel Escalante estaba casada.

Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala (@raquelescalantegt / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Raquel Escalante?

Al no conocerse su fecha exacta de nacimiento, no se puede saber qué signo zodiacal era Raquel Escalante.

¿Cuántos hijos tuvo Raquel Escalante?

Raquel Escalante no tuvo hijos.

Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala (@raquelescalantegt / Instagram)

¿Qué estudió Raquel Escalante?

No se sabe el grado de estudios de Raquel Escalante.

Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala (@raquelescalantegt / Instagram)

¿En qué trabajó Raquel Escalante?

Raquel Escalante participó en concursos internacionales de belleza.

Logró formar parte de top 10 y consiguió ser cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 previo a participar en el Miss Tourism World en China.

Para 2021, Raquel Escalante fue coronada como Miss Guatemala Intercontinental.

Escalante también fue presentadora en el programa Qué Chilero de Guatemala.

Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala (@raquelescalantegt / Instagram)

Muere Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala

Se reportó que la presentadora de TV Azteca y ex Miss Guatemala, Raquel Escalante, murió tras una dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por Mishel Argueta Reynosa, prima de Raquel Escalante, y TV Azteca Guatemala.

La causa de muerte de Raquel Escalante fue cáncer de cervix, una enfermedad donde se da el crecimiento celular anormal en el cuello del útero.

Desde febrero 2024, Raquel Escalante fue diagnosticada con cáncer.

Por ello, Mishel Argueta Reynosa abrió una página en GoFundMe para solicitar apoyo económico y ayudar a la presentadora de TV Azteca.

De acuerdo con el testimonio de la prima de Raquel Escalante, la ex Miss Guatemala decidió realizarse una cirugía para extirpar las células cancerígenas.

Su intención era preservar su fertilidad porque su intención era formar una familia.

A través de redes sociales, Raquel Escalante también solicitó apoyo de sus seguidores para someterse a una cirugía de riñones.