Juan Esteban Aristizábal Vásquez conocido artísticamente como Juanes tomó su cuenta de Instagram, donde lo siguen 4,8 millones de personas, para hacer una impactante revelación a sus fans.

Juanes, de 51 años de edad, sufre depresión. “Han pasado muchos años para poder escribir esto”, confiesa para enseguida adentrarse al tema de la salud mental y asegurar que hablar de sus problemas e inseguridades no lo hacen débil y mucho menos un cobarde.

“Nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros”, agrega Juanes para posteriormente asegurar que todo humano carga con una pena personal, un dolor o una frustración que, en su caso, no pueden ser eliminadas con el éxito profesional.

“Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero llega ese `aquello´, tampoco somos felices. Seré feliz cuando me compre tal cosa, feliz cuando me vaya de viaje a tal parte, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando me gradúe de la universalidad, cuando consiga el trabajo soñado, cuando, cuando, cuando. Y así se nos va la vida entera, trabajando para conseguir eso que tanto soñamos, pero olvidando disfrutar el proceso”

Juanes