David Guetta en el Estadio GNP Seguros: precio de boletos, fecha y preventa

Si no quieres perderte a David Guetta en el Estadio GNP Seguros, acá te damos precio de boletos, fecha y preventa para su concierto.

Tras las expectativas que generó el anuncio del regreso de David Guetta a México con su gira The Monolith Tour, ya hay más detalles sobre el evento.

Precio de boletos para David Guetta en el Estadio GNP Seguros

Ocesa no ha revelado todavía el precio de boletos para el concierto del DJ francés David Guetta. Los liberará el miércoles 4 de noviembre por la noche.

Se estima que las entradas tengan un costo de entre 900 a 5 mil pesos. Todo dependerá de la zona del Estadio GNP Seguros que se elija para disfrutar del show.

David Guetta ( David Guetta / Facebook)

Fecha para ver a David Guetta en el Estadio GNP Seguros

La presentación de David Guetta en el Estadio GNP Seguros está programada para el sábado 8 de mayo de 2027 a las 9:00 pm.

Por el momento, no se ha revelado si habrá telonero o algún artista invitado.

El show de The Monolith es un concepto visual David Guetta que consta de una imponente infraestructura con pantallas y luces que puede alcanzar hasta los 32 metros.

Así que se espera un espectáculo inolvidable del DJ francés en México.

David Guetta (Especial / Especial)

Preventa para David Guetta en el Estadio GNP Seguros

La preventa de boletos para David Guetta en el Estadio GNP Seguros será vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Preventa a fans: jueves 5 de noviembre a las 10:00 de la mañana (previo registro en la página https://laylo.com/davidguetta/mexico2027)

Venga general: viernes 6 de noviembre a las 2:00 de la tarde

En esta ocasión no habrá preventas bancarias, por lo que podrás pagar con cualquier tarjeta, tanto de débito como de crédito.