David Guetta anunció que regresa a México en 2027 con un concierto en CDMX.

Mediante un video en redes mostrando El Ángel de la Independencia, el DJ francés de música electrónica confirmó que estará de nuevo en nuestro país para poner a bailar a todos.

“Ciudad de México… He estado guardándote un secreto.” David Guetta, DJ

La última vez que David Guetta estuvo en la Ciudad de México fue en mayo 2025 en el marco del Tecate Emblema del Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que hay altas expectativas por su nuevo show.

🇲🇽🔥 Mexico City… I’ve been keeping a secret from you.

Be the first to know: https://t.co/UkxWe98AuD pic.twitter.com/ui4i1KI8bY — David Guetta (@davidguetta) October 30, 2026

Lo que se sabe del concierto de David Guetta en CDMX 2027

El concierto de David Guetta en CDMX 2027 no ha revelado su fecha exacta ni el recinto donde se llevará a cabo.

Tampoco se conoce el precio de los boletos que tendrá su presentación.

La publicación que puso David Guetta en redes venía acompañada de un enlace que lleva al anuncio del espectáculo que se basará en su tour “The Monolith”.

Dicho link ya permite el registro para que los fans conozcan más detalles al respecto.

The Monolith es un concepto visual que el DJ francés comenzó en Ibiza, el cual consta de una imponente infraestructura con pantallas y luces que puede alcanzar hasta los 32 metros.

A través de la música electrónica y la producción visual, David Guetta propone con su show en vivo una experiencia única.