Se anunció el concierto de Pitbull en el Palacio de los Deportes. Te damos fecha, precios de boletos y preventa.

Mr. Worldwide vuelve a México con su I’m Back World Tour para dar tres shows en vivo, uno en CDMX y en estas sedes:

Arena VFG de Guadalajara el 19 de febrero 2027

Auditorio Banamex de Monterrey el 21 de febrero 2027

Fecha para Pitbull en el Palacio de los Deportes

El concierto de Pitbull en el Palacio de los Deportes será el próximo miércoles 17 de febrero de 2027 a las 8:00 de la noche.

Su presentación en CDMX forma parte de la gira del cantante por Latinoamérica, la primera que realiza en una década.

Pitbull (Pitbull / Facebook)

Además de visitar México, Pitbull se presentará en Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Precios de boletos para Pitbull en el Palacio de los Deportes

Por el momento, el precio de boletos para Pitbull en el Palacio de los Deportes no ha sido revelado.

El costo de las entradas será de entre 800 a los 5 mil pesos. Todo dependerá de la zona del “Domo de Cobre” que se elija.

Pitbull (Pitbull / Facebook)

Preventa para el concierto de Pitbull en el Palacio de los Deportes

La preventa para Pitbull en el Palacio de los Deportes será vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Venta Fans: 29 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m.

Venta Beyond: 2 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m.

Preventa Priority: 3 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m.

Preventa Banamex: 4 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 a. m.

Venta General: 5 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 a. m.